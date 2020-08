Ci potrebbe essere un sorpasso di Oracle su Microsoft nella gara fra i due colossi per acquisire il social network cinese TikTok.

Microsoft ha confermato all’inizio di questo mese le sue intenzioni di rilevare le operazioni statunitensi di ByteDance, il proprietario dell’app TikTok. Tuttavia, come riporta il Financial Times, Oracle si sarebbe unita alla gara, anzi avrebbe conquistato terreno su Microsoft, grazie anche a un potente alleato.



Oracle ha ricevuto l’approvazione dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante un discorso a Yuma, in Arizona. Quando è stato chiesto al Presidente se la società californiana sarebbe stata un buon acquirente, la risposta non si è fatta attendere.

Penso che il suo proprietario sia un ragazzo straordinario, una persona straordinaria. Penso che Oracle sarebbe certamente un’azienda in grado di gestire al meglio TikTok.

L’azienda avrebbe già avuto colloqui preliminari con ByteDance e starebbe valutando seriamente di acquistare le operazioni dell’app negli Stati Uniti, oltre che in Canada, Australia e Nuova Zelanda.



Sempre secondo il Financial Times, Oracle avrebbe un vantaggio rispetto al suo principale concorrente Microsoft, e cioé sarebbe in ottime relazioni commerciali con altri partner interessati all’azienda cinese. “Oracle sta infatti già lavorando con un gruppo di investitori, tra cui General Atlantic e Sequoia Capital”.



Il presidente e co-fondatore di Oracle è Larry Ellison, un sostenitore dell’amministrazione Trump. Ellison ha persino organizzato un evento di raccolta fondi per Trump all’inizio di quest’anno.

Donald Trump ha di recente intimato a ByteDance di vendere la sua attività entro il 15 settembre o di affrontare un ordine esecutivo che, di fatto, metterebbe fine alle sue operazioni in territorio americano. Il social network cinese, che negli Stati Uniti conta milioni di iscritti, è considerato una minaccia per la sicurezza nazionale.