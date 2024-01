Honor presenta Magic V2 e Magic V2 RSR Porsche Design, i foldable più sottili al mondo

Una presentazione in grande stile a Lipsia, proprio qui, dove sorge la fabbrica di Porsche fondata nel 2000, poco prima che la casa automobilistica tedesca annunciasse di entrare nel segmento dei SUV con il suo primo modello Cayenne.

Un evento per dare il benvenuto ufficiale all’Europa, a naturalmente all’Italia, a due modelli di smartphone foldable: il Magic V2 e il Magic V2 RSR Porsche Design.

I due smartphone condividono le stesse specifiche tecniche, anche se si rivolgeranno a target leggermente diversi, avranno prezzi differenti e politiche commerciali separate.

Honor Magic V2 è stato presentato per la prima volta in Europa all’IFA di Berlino, come il foldable più sottile al mondo (pesa soli 231 grammi e ha uno spessore di soli 9,9 mm da chiuso). Bene, a sei mesi da quella data, il dispositivo mantiene tale primato, a sottolineare la sua forte anima evoluta.

E infatti, ci sono alle spalle ben due anni di lavoro, che hanno permesso a Honor Magic V2 di integrare più di 210 innovazioni, tra cui la batteria ultrasottile, il sistema di raffreddamento, la cerniera, il connettore Type-C, lo schermo, l’altoparlante, e molto altro in un unico dispositivo. È dotato di una batteria di nuova generazione Silicon-Carbon-Dual-Battery con uno spessore medio di soli 2,72 mm, che raggiunge un’elevata capacità di 5.000 mAh in un corpo sottile e leggero.

La fotocamera di Honor Magic V2

Honor Magic V2 ha una tripla fotocamera da 50 Megapixel: il sensore principale ha una luminosità f/1.9 con stabilizzazione OIS, il grandangolo è un f/2.0 13 mm equivalente, mentre il tele (f/2.4) è dotato di uno zoom ottico da 2,5X ed è anch’esso stabilizzato. Lo smartphone gira video con le seguenti risoluzioni: 4K@30/60fps (10-bit) e 1080p@30/60fps.

Dotato dell’esclusivo Honor Image Engine 2.0, Magic V2 offre un’esperienza fotografica efficiente grazie a funzioni come la tecnologia AI Motion Sensing e Millisecond Falcon Capture. La prima consente alla fotocamera di riconoscere con precisione gli scenari di scatto, identificare i punti salienti in ogni scenario e aiutare gli utenti a catturare l’inquadratura migliore mentre corrono, saltano o sorridono. Con Millisecond Falcon Capture, invece, tutte le modalità di scatto, come la velocità di avvio dell’app fotocamera, quella di messa a fuoco, il contenimento dello shutter lag e la velocità di acquisizione delle immagini sono migliorate.

Sulla parte frontale ci sono altre due fotocamere da 16 Megapixel ciascuna, una posta sulla scocca esterna e l’altra annegata nel grande display interno da 7,92 pollici (lo schermo chiuso ha invece un polliciaggio di 6,43 pollici).

Magic V2 è mosso dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, abbinato a 16 GB di memoria Ram e a 512 GB di storage. È dotato di una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 66 W.

Il foldable gira sull’interfaccia MagicOS 7.2 basata su Android 13, ha due speaker stereo, connettività 5G e doppia Sim. Non manca la funzione AI Privacy Call 2.0, che permette di non far sentire a chi sta nelle vicinanze la voce del nostro interlocutore, per conversazioni più riservate.

Magic V2 RSR Porsche Design

A febbraio arriverà anche una versione super speciale del Magic V2, griffato PORSCHE DESIGN. Il dispositivo presenta un design audace ispirato agli sport motoristici e all’iconico produttore tedesco.

La linea della parte posteriore dello smartphone pieghevole, ricorda il cofano di una Porsche 911. Il nuovo design offre anche una migliore presa, con un’esperienza d’uso che evoca le sensazioni di una vera auto sportiva. Il PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR è disponibile nel colore Porsche Agate Grey.

Honor e Porsche Design hanno messo a punto una scelta di materiali di estrema qualità e previsto il primo scudo antigraffio NanoCrystal Shield del settore. La resistenza ai graffi del telefono risulta in tal modo dieci volte superiore rispetto al normale, e il grado di durezza superiore a sette nella scala Mohs, un indicatore del grado di resistenza di un materiale.

Disponibilità, prezzi e promo

Honor Magic V2 è da oggi disponibile sul sito hihonor.it e in tutti i negozi Mediaworld (qui da metà febbraio) al prezzo di 1.999,90 euro con uno sconto di 300 euro applicato che abbassa il prezzo finale a 1699,90 euro. Lo smartphone sarà inoltre venduto in bundle con un caricabatterie da 66W, una cover e una assicurazione di protezione aggiuntiva per lo schermo per i primi 6 mesi, il tutto assieme alle Honor Earbuds 3 Pro o al Watch 4. Il prezzo della versione Porsche Design Honor Magic V2 RSR sarà invece reso noto nelle prossime settimane.