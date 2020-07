Honor ViewPad 6 e X6 ufficiali in Cina

Honor ha annunciato due nuovi tablet low cost che condividono lo stesso aspetto e la maggior parte delle specifiche tecniche tranne per dimensioni e risoluzione del display.

Honor ViewPad 6 è il tablet più grande dei due, con un display IPS da 1920×1200 pixel da 10,4 pollici mentre ViewPad X6 è dotato di un display IPS da 1280 x 800 pixel da 9,7 pollici.

Entrambi i tablet sono alimentati dal processore octa-core Kirin 710A a 64 bit e sono affiancati da 3 GB con 32 GB di memoria o 4 GB di RAM con 64/128 GB di memoria interna. È possibile espandere questo spazio di archiviazione utilizzando una scheda microSD fino a 512 GB.

Android 10 è preinstallato su entrambi i dispositivi insieme a Magic UI 3.1 di Honor ma nessuno di questi viene fornito con servizi Google ed entrambi sono stati annunciati in Cina.

Una fotocamera da 5 Megapixel si trova sul retro mentre un’unità da 2 Megapixel è inclusa nella parte anteriore. Il Bluetooth 5.1 è supportato, mentre la variante 4G è una configurazione da affiancare a quella solo Wi-Fi.

Prezzi e uscita

Il prezzo parte da CNY 1.099 (circa 150€) per il ViewPad X6 da 3 GB di RAM solo con Wi-Fi per arrivare fino a 1.899 CNY (circa 250€) per ViewPad 6 con 4 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione e supporto 4G.

In Cina Honor ViewPad 6 sarà disponibile a partire dal 27 luglio mentre la variante X6 sarà in vendita ad agosto.