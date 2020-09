Honor Watch GS Pro e Watch ES: i nuovi wearable di Honor “spaccano”.

In contemporanea con l’evento ufficiale che si svolge a Berlino durante l’IFA 2020, Honor ha organizzato un incontro a Milano per seguire nel dettaglio la presentazione dei suoi nuovi wearable, l’Honor Watch GS Pro, evoluzione del Magic Watch 2 presentato lo scorso anno e l’Honor Watch ES. I nuovi wearable non sostituiscono però l’attuale gamma ma vi si affiancano, rendendo l’offerta più completa e segmentata.

Honor Watch GS Pro

Rispetto al Magic Watch 2 presentato lo scorso anno il nuovo modello si distingue per uno chassis con uno spessore maggiore, mentre rimane invariato il display AMOLED da 1,39 pollici. A bordo abbiamo anche una batteria più capiente, (quasi il doppio…) che porta ora l’autonomia a 25 giorni lontano dalla carica. Il Watch GS Pro può inoltre contare su una maggiore resistenza non solo agli urti, all’acqua e alla polvere, ma anche alle temperature grazie alla certificazione militare MIL-STD-810G. Diventa così perfetto anche per le escursioni in montagna e, non caso, porta in dite anche nuovi software e app dedicati a chi scia o pratica sport in alta montagna. La certificazione militare dunque supera anche lo standard IP68 molto in voga rendendo il nuovo smartphone resistente anche all’acqua salata, giusto per fare un esempio.

Sport normali o estremi?

Per il resto rimangono invariate tutte le funzionalità che abbiamo già conosciuto con la presenza a bordo del GPS (non ha quindi bisogno del telefono), il sensore per misurare il battito cardiaco, l’ossigeno nel sangue e i nostri cicli di sonno. Aggiunta anche una nuova modalità per misurare lo stress. Molto carina anche la modalità “Route back“, che permette di ritrovare la strada anche se non abbiamo attivato la modalità GPS durante il percorso d’andata. Una sorta di filo d’Arianna da seguire nel caso ci si perda. A livello software il Watch GS Pro porta in dote più di 100 programmi per monitorare le diverse attività sportive, con la possibilità visualizzare sul display i video che mostrano il corretto posizionamento del corpo durante gli esercizi. Insomma, il nuovo modello di Honor è senza dubbio un modello molto completo e interessante, non più solo uno smartwatch per monitorare l’attività fisica e per la vita di tutti giorni, ma un vero e proprio “Rugged Watch” adatto a funzionare anche in ambienti estremi, con forti escursioni termiche.

Prezzi e disponibilità

Honor Watch GS Pro sarà disponibile in Italia a partire dal 14 settembre sul sito HiHonor in tre colorazioni: nero, bianco e camouflage a 249 euro. Nella prima settimana è previsto anche uno sconto di “lancio”. Successivamente sarà disponibile anche su Amazon.

Honor Watch ES

Questo modello, molto simile a quello presentato da Huawei, è invece una sorta di evoluzione della Honor Smart band 5 (che rimane comunque in commercio) andandosi a posizionare tra quest’ultima e uno smartwatch.

Smart band o qualcosa di più?

Rispetto alle smart band tradizionali qui abbiamo un display AMOLED da 1,64″ e una batteria garantisce fino a 10 giorni di autonomia. Anche in questo caso abbiamo a bordo i classici sensori per monitorare battito cardiaco, ossigeno nel sangue e cilci di sonno, insieme a 95 attività specifiche, con corsi di allenamento brucia grassi e molto altro. Anche qui è possibile vedere a schermo il posizionamento del corpo durante gli esercizi. Insomma, una smart band molto evoluta, quasi uno smartwatch ma con un body un po’ fashion, non a caso qui abbiamo anche una colorazione Pink, insieme al bianco e al nero.

Prezzi e disponibilità

Honor Watch ES sarà in vendita dal 21 settembre sempre sul sito HiHonor al prezzo di 99 euro . Anche qui è prevista una promozione nella prima settimana di lancio, dal 21 al 30 settembre poi il Watch ES approderà anche su Amazon.