HONOR X7 e X8: scocca in vetro, processori Snapdragon e ottimo rapporto qualità/prezzo

HONOR ha annunciato il lancio della nuova Serie X che è composta da due modelli di smartphone: HONOR X7 e HONOR X8. Si tratta di una line-up di prodotti che mira ad offrire ai clienti un buon rapporto prezzo-qualità, mantenendo però specifiche tecniche e materiali solitamente tipici di fasce di prezzo superiori: dai processori Qualcomm Snapdragon alle finiture delle cover in vetro, passando per colorazioni originali e ben assortite.

Ma andiamo con ordine alla scoperta dei nuovi smartphone di Honor.

Honor X8

Honor X8 è caratterizzato da un design sottile ed elegante, uno schermo da 6,7 pollici, una quad cam e dimensioni ridotte, con uno spessore di soli 7,45 mm e un peso di 177 g. Il rapporto schermo-corpo è invece del 93,6%

X8 è dotato della tecnologia RAM Turbo (6GB+2GB), che permette agli utenti di aumentare la Ram fino a 2 GB in condizioni di uso particolarmente stressanti per il telefono così da poter aprire più applicazioni senza compromettere l’efficienza del dispositivo. Lo smartphone è alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 680, un processore a 6 nm progettato per fornire prestazioni di alto livello pur non consumando troppa batteria.

Sul fronte imaging troviamo una quadrupla fotocamera con sensore principale da 64 Megapixel, coadiuvato da una fotocamera grandangolare da 5 Megapixel, da una macro da 2 Megapixel e da un sensore da 2 Megapixel per gestire la profondità di campo.

HONOR X8 sarà disponibile in Italia a partire dal 21 aprile al prezzo di 259,90 euro. Gli utenti potranno preordinarlo sul sito di hihonor dal 14 aprile, fornendo un acconto di 10 euro per ricevere inoltre uno sconto extra di 20 euro sul nuovo X8 (promo valida dal 14 al 24 aprile 2022).

HONOR X7

Il nuovo HONOR X7 è dotato di un display FullView da 6,74 pollici ed è alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 680, supportata dalla GPU Adreno 610.

Lo smartphone offre una potente batteria da 5.000mAh che, secondo il produttore, consente agli utenti la possibilità di effettuare fino a 49 ore di telefonate con una sola carica. La batteria del dispositivo è inoltre supportata dalla SuperCharge a 22.5W, che permette di ricaricare il dispositivo in soli 10 minuti per supportare tre ore di riproduzione video online.

Lo smartphone ha una quad cam che prevedere una fotocamera principale da 48 Megapixel f/1.8, una ultra grandangolare da 5 Megapixel, una macro da 2 Megapixel e un sensore di profondità da 2 Megapixel.

Non mancano il jack audio da 3,5 mm, il Bluetooth 5.1 e il sensore delle impronte digitali posizionato sul lato del corpo del telefono.

HONOR X7 in preordine dal 5 maggio e disponibile sul mercato italiano dal 12 maggio al prezzo di 209,90€ su hihonor.