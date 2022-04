Apple Watch: i sensori per il controllo della pressione sanguigna e della glicemia non arriveranno presto

Se stavate aspettando un Apple Watch con misurazione della pressione arterosia e monitoraggio della glicemia, dovrete pazientare ancora. Probabilmente ci vorrà molto più tempo, dal momento che un articolo scritto da Bloomberg indica questi due miglioramenti ancora lontani.

Nel dettaglio, la funzione di misurazione della pressione sanguigna avrebbe “incontrato alcune difficoltà”. Non sarebbe quindi disponibile prima del 2024, e nemmeno del 2025. Secondo Bloomberg, la sfida principale con cui gli ingegneri Apple stanno lottando è la precisione della funzionalità, in particolare quando si tratta di determinare se una persona soffre o meno di pressione alta.

Monitoraggio della pressione

Apprendiamo inoltre che Apple non ha intenzione di seguire la soluzione tecnica scelta dal Samsung Galaxy Watch 4, che offre già la misurazione della pressione sanguigna ma che richiede una calibrazione mensile con un monitor tradizionale. Comprendiamo che Apple vorrebbe che il suo orologio potesse agire in modo completamente indipendente, senza una calibrazione regolare. Di conseguenza, l’orologio non può dare valori specifici, ma semplicemente avvisare chi lo indossa se soffre di ipertensione.

L’altra tecnologia di prim’ordine prevista su Apple Watch nei prossimi anni è il monitoraggio della glicemia. Tale aggiunta consentirebbe alle persone con diabete di misurarlo senza passare attraverso dispositivi invasivi, come sono attualmente utilizzati quotidianamente dai pazienti. Purtroppo, se si deve credere a Bloomberg, questa funzionalità dovrà attendere “diversi anni” ma per compensare, tuttavia, Apple prevede di migliorare il supporto per i glucometri di terze parti.

WatchOS 9 e la modalità a basso consumo

Quindi è tutto per le due funzionalità completamente nuove. Fortunatamente, Apple fornirà alcune nuove interessanti funzionalità come un sensore per la rilevazione della temperatura corporea.

Quest’anno sono previsti tre diversi modelli di Apple Watch, tra cui un nuovo SE modellato sulla Serie 8 e un modello rivolto alla pratica sportiva.