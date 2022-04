Pacer e Pacer Pro: gli smartwatch definitivi per gli atleti

Nel campo degli orologi e dei tracker dedicati agli atleti, Polar è in assoluto uno dei precursori. Come Garmin, il produttore propone da tempo smartwatch da polso e cinture cardio che aiutano gli atleti a ottenere quanti più dati possibili sulle loro prestazioni sportive.

Tuttavia, sempre più persone hanno iniziato a correre negli ultimi anni, Polar non vuole rimanere indietro nel campo degli smartwatch per atleti e principianti. È in questo contesto che il produttore ha presentato, questo mercoledì, due nuovi orologi connessi orientati alla corsa, il Polar Pacer e il Polar Pacer Pro.

Molti punti in comune

A prima vista, i due orologi condividono una serie di componenti, caratteristiche e misure in comune. In entrambi i casi troveremo un orologio con uno schermo rotondo da 1,2 pollici di diametro con una definizione di 240 x 240 pixel. Entrambi gli orologi sono inoltre dotati di una batteria da 265 mAh. Abbastanza da consentire, secondo il produttore finlandese, un’autonomia fino a 7 giorni, con 35 ore di utilizzo in tracciamento GPS e frequenza cardiaca.

Per ciò che riguarda i sensori, entrambi gli orologi hanno il tracciamento GPS compatibile con Glonass, GPS, Galileo e QZSS. Polar indica anche di aver rivisto il design delle sue antenne per un tracciamento più preciso, ma anche una geolocalizzazione più veloce. Naturalmente, entrambi gli orologi offrono anche il monitoraggio della frequenza cardiaca grazie alla tecnologia Polar Precision Prime del produttore. Questo si basa su 10 LED che emettono luce e 4 sensori di luce verso il polso per analizzare il riflesso e dedurre la frequenza cardiaca.

Programmi completi per l’allenamento

Ma dove i due orologi si distinguono dalla concorrenza offerti allo stesso prezzo è nelle funzioni software e nei programmi offerti. Polar indica di aver progettato i suoi due orologi sia per i corridori esperti che per i principianti che vorrebbero entrare in questo sport. Per loro, il produttore ha integrato un nuovo programma di test che permetterà, a seconda del ritmo di camminata e della propria frequenza cardiaca, di creare un allenamento delicato per evitare di demotivarci o correre male.

Tra le altre funzioni offerte, Polar integra, come Fitbit Garmin, un indicatore di recupero. Così, gli orologi saranno in grado di dirci se siamo in grado di allenarci – e a che ritmo – o se abbiamo ancora bisogno di riposare in base alle ore di sonno.

Naturalmente, se i due orologi condividono una serie di caratteristiche, differiscono sotto diversi aspetti. Questo è il caso in termini di design, con la presenza di un case in alluminio sul Polar Pacer Pro, ma in plastica sul Polar Pacer. Il modello Pro offrirà anche misure e funzioni assenti dal classico Pacer come la guida passo passo sviluppata per i percorsi, della stima della potenza di corsa basata sui movimenti del polso o del tracciamento di salite e discese basata su misurazioni del barometro.

Prezzi

Polar Pacer Pro debutterà al prezzo di 299 euro. Da parte sua, il Polar Pacer sarà proposto ad un prezzo di 199 euro.