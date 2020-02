HTC Project Proton, il nuovo visore per la realtà aumentata

Come praticamente tutti i produttori del settore, la cancellazione del MWC 2020 di Barcellona con un preavviso così breve ha messo HTC in difficoltà mentre la mission aziendale si sta spostando nel settore gaming.

HTC Project Proton è il nuovo concept del visore a realtà aumentata molto diverso dagli attuali ingombranti auricolari Vive e più simile ad una versione semplificata della tecnologia AR di Magic Leap.

Stando alla società, esistono modelli funzionanti della tecnologia nei laboratori e “alcune versioni di questo prodotto sono già riproducibili”. Tra le altre cose, la tecnologia dei micro display aiuterebbe a ridurre le dimensioni e il peso di un tale dispositivo anche se inizialmente aumenterebbe anche il prezzo, dato l’uso relativamente limitato della tecnologia nei dispositivi di consumo rispetto agli schermi degli smartphone.

Esistono due versioni del prodotto: una all-in-one, con tutte le elaborazioni che avvengono all’interno, e una all-in-two, che lo trova vincolato a un dispositivo da inserirci dentro come uno smartphone. Alla domanda sul motivo per cui la società non stava prendendo in considerazione un approccio di streaming 5G, è stato riferito che HTC è preoccupata sulle radiazioni cellulari preferendo non introdurre un prodotto in cui una radio 5G è essenzialmente legata al testa di chi lo indossa.

La tecnologia prevede un frontalino sportivo con telecamere passthrough che essenzialmente mostra in una vista di un mondo reale. Invece di un’immagine sovrapposta come in una AR tradizionale, è un’immagine composita che consente immagini grafiche più opache.

Presentazione ufficiale

Cosmos XR arriverà sia come cuffia standalone che come mascherina modulare per cuffie Cosmos. Maggiori informazioni saranno disponibili alla Game Developers Conference il prossimo 16 marzo.