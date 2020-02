Mediaworld ha lanciato l’Apple Weekend, quattro giorni di promozioni su numerosi dispositivi dell’azienda di Cupertino: fino al 23 febbraio sarà possibile acquistare smartphone iPhone, cuffiette Airpods, computer Mac, Apple Watch e tablet iPad a condizioni speciali.

iPhone 11 a 64 GB costa 779 euro, mentre iPhone 11 Pro è disponibile a 1.099 euro, sempre con 64 GB di spazio di archiviazione. Rimanendo nel mondo smartphone, il modello top Phone 11 Pro Max da 64 GB costa 1.229 euro, mentre la versione con taglio da 256 GB di memoria è in vendita a 1.339 euro.

Le Airpods, a fronte di un prezzo di listino di 179 euro, costano 159 euro, mentre lo smartwatch Apple Watch Serie 5 costa 569 invece di 589 euro.

Il Macbook Pro da 13 pollici con 128 GB di memoria (SSD) costa 1.299 euro anziché 1.549 euro.

L’iPad 2019 Wi-Fi con 128 GB di memoria è disponibile in offerta a 469 euro anziché 537,99. In più si ottiene l’abbonamento per un anno a Office 365 Personal.

L’Apple Weekend di Mediaworld prevede inoltre il finanziamento a tasso zero su tutti gli acquisti a partire da 199 euro. La promozione è valida sia on-line sia nei negozi. È ovviamente possibile anche comprare online e ritirare il prodotto acquistato nei negozi.



Potete sfogliare tutto il catalogo dell’offerta Mediaworld QUI.