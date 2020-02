Oppo sta per commercializzare una versione 4G del suo smartphone Reno3 Pro. Il primo Paese in cui sarà lanciato sarà l’India. L’introduzione del dispositivo è prevista per il 2 marzo, ma secondo alcune fonti, i preordini sono già iniziati, con 10 giorni di anticipo.

I rivenditori in India, compresi i giganti dell’on-line Flipkart e Amazon, regaleranno un altoparlante wireless Oppo ai primi 1.000 clienti che verseranno l’acconto per l’acquisto. Altri 1.000 avranno la possibilità di vincere auricolari wireless Oppo Enco con cancellazione attiva del rumore.

Oppo Reno3 Pro si differenzia dal modello Reno3 Pro 5G, venduto in Cina. Qui abbiamo un doppio foro sotto il quale sono ospitate le fotocamere selfie, con un sensore da 44 Megapixel.



A differenza della variante 5G il pannello frontale è piatto, privo dei bordi curvi 2.5D. Alcune specifiche trapelate suggeriscono la presenza del chipset Helio P95 e fino a 12 GB di Ram, nonché la ricarica rapida da 30 W.

Nel frattempo, il produttore cinese sta cominciando a distribuire gli inviti per un evento – che si terrà il 6 marzo prossimo – nel quale sarà lanciato il modello Find X2.