Huawei annuncia gli auricolari true wireless Freebuds 3i

Huawei ha annunciato il lancio dei suoi nuovi auricolari FreeBuds 3i, che seguono l’ottimo successo commerciale delle Freebuds 3, uscite lo scorso autunno.



Il restyling delle Freebuds 3i offre un design rinnovato mentre viene confermata la tecnologia Active Noise Cancellation, un sistema di riduzione del rumore molto apprezzato sul modello precedente.

In più, la nuova versione dispone di auricolari con gommini, disponibili in quattro diverse dimensioni. Le cuffie resistenti all’acqua con certificazione IPX4.

L’app AI Life

Le FreeBuds 3i si comandano attraverso l’app AI Life. Qui si possono impostare le principali funzioni, modificare le shortcut e verificare lo status della batteria (sia delle cuffie sia della custodia). Gli auricolari sono dotati di sensori integrati su entrambi i lati, così da essere controllati con un doppio tocco, gesture che permettono di rispondere o terminare una chiamata e riprodurre o mettere in pausa la musica. La riproduzione musicale si interrompe in modo intelligente quando gli auricolari vengono tolti dalle orecchie e riprende una volta riposizionati in sede.

Grazie alla modalità Aware, con una pressione prolungata del dito sulla cuffia, è possibile disattivare la cancellazione attiva.

FreeBuds 3i hanno sono dotate di una batteria con capacità di 37 mAh per gli auricolari e di 410 mAh per la custodia, e garantiscono 3,5 ore di riproduzione della musica e 2,5 ore di conversazione, con una singola ricarica.

“HUAWEI FreeBuds 3i sono i nostri nuovi auricolari wireless dotati della tecnologia Active Noise Cancellation. Ci impegniamo ogni giorno per offrire ai consumatori le tecnologie audio più all’avanguardia, in modo che possano godere appieno sia della loro musica preferita e possano avere conversazioni sempre chiare, ovunque si trovino.”Ha affermatoIsabella Lazzini, Marketing and Retail Manager Huawei Italia CBG.

Prezzi e disponibilità Freebuds 3i

Le Huawei FreeBuds 3i saranno disponibili in due colori: Carbon Black e Ceramic White, al prezzo di 99 euro. Potranno essere acquistate sul sito e-commerce ufficiale Huawei Store, Amazon.it, nei negozi di elettronica di consumo, presso i telecom specialist e il Huawei Experience Store. In bundle con l’acquisto delle nuove cuffie ci sono tre mesi di Huawei Music in omaggio.

FreeBuds 3i saranno disponibili in Italia a partire dai prossimi giorni.