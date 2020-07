Huawei annuncia Petal Search, la ricerca delle app si fa più completa

Nato per contrastare l’embargo americano e l’assenza dei servizi di Google, in particolare sul Play Store, Petal Search è finalmente ufficiale. Si tratta di uno strumento di ricerca delle applicazioni firmato Huawei per fornire ai suoi utenti di trovare le loro app preferite tra le decine di migliaia presenti su AppGallery, caricando un APK o utilizzando store diversi (es Aptoide) quando l’applicazione non è presente da nessun altra parte.

Petal Search è stato preinstallato sulla gamma P40 lanciata la scorsa primavera e ora è finalmente sull’App Gallery oltre che sui tablet del produttore cinese. Anche il widget è presente per il download da AppGallery e richiede l’accesso a più di 1 milione di app in pochi click direttamente dalla schermata principale dello smartphone.

La barra di ricerca può essere impostata in formato orizzontale o verticale e ridimensionata in base alle proprie volontà. Presente infine la possibilità di multitasking.