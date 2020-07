Wiko View4 Lite anche nei colori Deep Blue e Deep Gold

Wiko amplia la gamma colori del suo View4 Lite. Lo smartphone, presentato a fine febbraio e in vendita a 129,99 euro, è disponibile ora anche nelle versioni Deep Blue e Deep Gold.

Wiko View4 Lite – qui la scheda tecnica completa – è uno smartphone di fascia entry level con display HD+ (720×1.600 pixel) da 6,52 pollici protetto da Gorilla Glass. Ha unaCpu MediaTek Helio A25, cui si affiancano 2 GB di Ram e 32 GB di storage. Il reparto imaging vede la presenza su retro di tre sensori. Quello principale è da 13 Megapixel, il secondo è da 5 Megapixel per foto ultra-grandangolari mentre il terzo è da 2 Megapixel per l’effetto sfocato (bokeh) che tanto piace per gli sfondi dei ritratti.

Altro spunto interessante di Wiko View4 Lite arriva dall’autonomia. Grazie alla batteria da 4.000 mAh ci si potrà dimenticare del carica batteria anche per due giorni interi. Il sistema operativo è Android 10.

Per altre informazioni potete consultare la pagina Web di Wiko dedicata al View4 Lite. Qui di seguito, invece, la nostra recensione del fratello di fascia superiore: Wiko View4.