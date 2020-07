Samsung: Galaxy Fold 2 passa la certificazione

In vista del lancio imminente, la seconda generazione del Galaxy Fold è passata attraverso il processo di certificazione 3C in Cina sotto il codice modello SM-F9160 e rivelandone le specifiche del caricabatterie.

Secondo i documenti allegati, l’imminente smartphone pieghevole Samsung potrà contare su un caricabatterie EP-TA800 dalla potenza massima di 25W rispetto ai 15W forniti con l’originale Galaxy Fold e in linea con le famiglie Galaxy S20 e Note 10.

La recente certificazione 3C per Galaxy Fold 2 conferma anche il supporto 5G e quindi la presenza del processore Snapdragon 865+ di Qualcomm.

Troveremo poi una batteria principale da 2.275 mAh e un’unità secondaria da 2.090 mAh per una capacità combinata di 4.365 mAh. Ma la vera novità potrebbe risiedere nel debutto della tecnologia backplane LTPO (ossido policristallino a bassa temperatura) per il display in grado di migliorare la durata della batteria fino al 20%.

Altre indiscrezioni Galaxy Fold 2 includono un display pieghevole da 7,7 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e protezione UTG (vetro ultra sottile) e una tripla configurazione della fotocamera posteriore composta da una fotocamera principale da 108 Megapixel. Saranno due le varianti con archiviazione da 256 GB e 512 GB. Android 10 con One UI 2.5, NFC e la ricarica wireless wireless completano il pacchetto.

Il Galaxy Fold 2 potrebbe essere lanciato insieme al Galaxy Note 20 e al Galaxy Z Flip 5G il 5 agosto.