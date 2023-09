Huawei Eyewear 2: gli occhiali smart che pesano pochi grammi

Nel corso della presentazione degli smartwatch Huawei Watch GT 4, tenutasi nel pomeriggio di ieri a Barcellona, Huawei ha presentato – un po’ a sorpresa – anche un paio di occhiali smart: si tratta del modello Eyewear 2 un nuovo prodotto che si aggiunge alla fertile produzione di wearable del produttore di Shenzhen.

I Huawei Eyewear 2 – che abbiamo avuto la possibilità di indossare in anteprima – sono occhiali molto leggeri (grazie alla montatura in titanio), pesano circa 4,7 grammi e, fra le principali caratteristiche, consentono di effettuare e ricevere chiamate, senza dover impegnare le mani, e ascolare musica, attraverso gli speaker integrati nelle aste.

E, a proposito di musica, gli occhiali permettono un ascolto fino a 11 ore con una singola carica. Possono naturalmente essere utilizzati anche con le lenti correttive e offrono controlli touch sulle stanghette con i quali si può iniziare o terminare una conversazione o regolare il volume dell’audio.

Al momento non è ancora chiaro se Huawei commercializzerà i nuovi smart glasses anche in Europa, ma una cosa è certa. L’evoluzione di questi wearable continua veloce, soprattutto sul fronte del design dove ormai peso e misure hanno praticamente raggiunto quelli degli occhiali tradizionali. Insomma non si ha più l’impressione di indossare qualcosa di eccessivamente diverso o ingombrante.

Ne è la prova che, proprio sul palco di Barcellona, la resposabile del progetto wearable si è presentata indossando questi occhiali, ha raccontato l’ascesa di Huawei in questo segmento, presentato i nuovi auricolari Freebuds 3 e, solo alla fine, si è rivolta al pubblico, dicendo che avrebbe avuto un’ultima novità da lanciare. Quale? Proprio questi occhiali, che la manager indossava fin dall’inizio della sua presentazione e che nessuno aveva notato.