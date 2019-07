Nonostante una complicata fase, che ha avuto inizio dalla metà di maggio, Huawei ha registrato, nel primo semenstre del 2019, ricavi notevolmente superiori rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Certo, e su questo non c’è dubbio, i numeri sarebbero stati sicuramente migliori se non fosse intervenuta la disputa con l’amministrazione americana, l’iscrizione dell’azienda nella Entity List e il divieto (finora però mai del tutto applicato) di intrattenere rapporti commerciali con le società americane.

Come anticipato dall’istituto di analisi Kantar qualche giorno fa, Huawei ha registrato un aumento delle entrate del 30% nel corso della prima metà del 2019. L’aumento (del 39%) è stato più visibile nel primo trimestre, poi, a maggio e giugno è intervenuta una frenata. Tuttavia, i numerosi lanci delle reti 5G e gli oltre 50 contratti commerciali firmati dall’azienda di Shenzen hanno sostenuto la crescita.



Il futuro resta ancora incerto. Tuttavia vi sono segnali che la disputa con l’amministrazione Trump possa essere risolta in tempi brevi e in modo definitivo. Se così sarà Huawei potrà riprendere a pieno la sua corsa e ricominciare a puntare la prima posizione, che aveva quasi raggiunto prima del blocco Usa.