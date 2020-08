Huawei GameCenter: la nuova piattaforma per il gaming

Huawei ha annunciato il lancio di Huawei GameCenter: si tratta di una piattaforma piattaforma pensata per accogliere la community dei gamer, disponibile da oggi in 33 Paesi nel mondo.

GameCenter si basa su due principi fondamentali: la qualità dei contenuti offerti e il benessere degli utenti. Questi ultimi possono accedere ai giochi in pre-order, a quelli nuovi e ai più popolari, partecipare a giochi online e godere di offerte dedicate.

Huawei per i consumatori

Si tratta di un nuovo tassello da parte del produttore cinese, per arricchire di contenuti l’ecosistema dei Huawei Mobile Services, che da servizio dedicato agli smartphone si sta rapidamente trasformando in una piattaforma trasversale a tutti i tipi di dispositivi.

Sul Huawei Game Center i consumatori potrennoconoscere le nuove uscite e provare nuovi giochi, scaricare i giochi più conosciuti a livello mondiali, e ricevere regali e offerte esclusive.

Un’opportunità per gli sviluppatori

Per gli sviluppatori, invece, il lancio di GameCenter offre l’opportunità di raggiungere un pubblico di oltre 700 milioni di utenti su scala globale.

Per gli sviluppatori nel settore del gaming, l’introduzione del GameCenter offre ulteriori vantaggi:

Servizi di valutazione professionale gratuiti per avere feedback localizzati su giochi provenienti da altri Paesi. In questo modo sarà possibile aiutare gli sviluppatori a localizzare le loro app per rendere il gioco più rilevante ed emozionante per i giocatori in altri mercati.

per avere feedback localizzati su giochi provenienti da altri Paesi. In questo modo sarà possibile aiutare gli sviluppatori a localizzare le loro app per rendere il gioco più rilevante ed emozionante per i giocatori in altri mercati. Supporto tecnico per facilitare l’integrazione con HMS Core in modo efficiente in base alle necessità per gli sviluppatori che hanno bisogno di integrare i loro giochi con HMS Core.

in modo efficiente in base alle necessità per gli sviluppatori che hanno bisogno di integrare i loro giochi con HMS Core. Accesso al programma “Shining-Star” che mette a disposizione un fondo di incentivi da 1 miliardo di dollari e vari servizi.

che mette a disposizione un fondo di incentivi da 1 miliardo di dollari e vari servizi. Vantaggiosa percentuali sui ricavi per tutti coloro che sviluppano con Huawei oltre a pubblicità e spazi promozionali all’interno di GameCenter per raggiungere un maggior crescente di consumatori.

La campagna di lancio di GameCenter

Per festeggiare l’arrivo di Huawei GameCenter in Italia è stata organizzata una speciale campagna AppGallery Cash-back – Play&Win Huawei Points. Tutti coloro che completeranno un acquisto su una delle seguenti applicazioni utilizzando una carta di credito, riceveranno il 25% della spesa indietro sotto forma di Huawei Point. Le applicazioni coinvolte sono: Lords Mobile, Gods and Glory: War for the Throne, Guarena Free Fire: 3volution, Governor of Poker 3, Guns of Glory, Clash of Kings: Newly Presented Knight System, Rise of Empires, Looney Tunes World of Mayhem – Action RPG, World of Tanks Blitz MMO. Se gli acquisti verranno effettuati sulle app MARVEL Strike Force e Rise of Empires, gli utenti riceveranno il 50% della spesa indietro sotto forma di Huawei Point.