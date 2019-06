Huawei Hongmeng OS: Oppo e Xiaomi lo stanno testando

Il sistema operativo Hongmeng OS, tenuto fino a ora segreto da Huawei, sarebbe attualmente in fase di test anche da parte di altri due big cinesi della telefonia mobile: Xiaomi e Oppo. La guerra commerciale che gli Stati Uniti hanno lanciato contro la Cina – con l’iscrizione di Huawei nella Entity List, la “lista nera” dei soggetti con cui le aziende americane non possono intrattenere rapporti commerciali – sta delineando nuovi scenari nel settore dei sistemi operativi per smartphone e dispositivi mobili.

Hongmeng OS potrebbe diventare – a maggior ragione se i rapporti fra Huawei e Google non dovessero normalizzarsi – la piattaforma software più temibile per Android. Già perché, se la notizia che gli altri due big della telefonia mobile sono interessati al nuovo sistema operativo dovesse rivelarsi vera (fonte), potrebbe crearsi un fronte asiatico in chiave anti-Google per svincolarsi dalla dipendenza da Android, che ha in mano oltre l’80% del mercato mobile.

E questo potrebbe avvenire molto presto, già in autunno, come abbiamo scritto in questa nostra news.