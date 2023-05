Huawei lancia la campagna “early bird” per lo smartphone P60 Pro

In occasione dell’arrivo in Europa di Huawei P60 Pro, l’azienda di Shenzhen ha lanciato una serie di coupon esclusivi per l’acquisto del dispositivo.

Huawei mette a disposizione un esclusivo coupon pre-lancio grazie al quale, con l’acquisto di un P60 Pro sul Huawei Store, è possibile ottenere anche l’ultima novità audio della famiglia FreeBuds, gli auricolari Huawei FreeBuds 5 del valore di 159,90 euro. Il coupon può essere riscattato su Huawei Store fino a martedì 8 maggio 2023, il giorno prima del lancio di HUAWEI P60 Pro in Europa.

Come richiedere il coupon

I passaggi necessari per ottenere l’Early Bird Coupon e renderlo attivo a partire dal 9 maggio sono:

Cliccare questo link e registrarsi o accedere con il tuo HUAWEI ID.

Fare clic su “Richiedi” per salvare il coupon direttamente nel proprio Account nella sezione “Il mio coupon”.

A partire dal 9 maggio, procedere con l’acquisto di HUAWEI P60 Pro.

Aggiungere anche HUAWEI FreeBuds 5 al carrello e utilizzare il coupon Early Bird al momento del pagamento prima di completare l’acquisto.

Verificare che i nuovi HUAWEI FreeBuds 5 siano inclusi gratuitamente nell’acquisto prima di procedere.

Primi premi per Huawei P60 Pro

Intanto, in attesa dell’uscita europea del suo flagship P60 Pro, Huawei già raccoglie i primi riconoscimenti. TIPA, la Technical Image Press Association, composta da varie pubblicazioni di fotografia in tutto il mondo, ha infatti premiato Huawei P60 Pro con il TIPA WORLD AWARD come miglior smartphone fotografico del 2023.

I TIPA WORLD AWARDS sono i premi fotografici e di imaging tra i più ambiti al mondo.