Huawei lancia lo smartphone pieghevole Mate X5

Huawei non smette di sorprenderci e, dopo aver lanciato lo smartphone P60 Pro+, presenta ora Mate X5, il successore diretto del Mate X3, a cui apporta numerosi miglioramenti pur mantenendo una base progettuale sostanzialmente simile.

Mate X5 integra lo stesso display principale OLED LTPO da 7,85 pollici (2.224 x 2.496 pixel) e lo stesso schermo interno OLED LTPO da 6,4 pollici (1.080 x 2.504 pixel) con protezione in vetro Kunlun. Lo smartphone è però disponibile in un nuovo colore Phantom Purple che si aggiunge alle opzioni Feather White, Feather Black, Feather Gold e Green Mountain, presenti sul Mate X3.



Anche l’isola della fotocamera sul retro sfoggia un design leggermente diverso, nonostante gli obiettivi rimangano gli stessi: troviamo infatti una fotocamera principale da 50 Megapixel con apertura f/1.8, abbinata a un’unità ultrawide da 13 Megapixel f/2.2 e a un modulo periscopio da 12 Megapixel f/3.4 con zoom ottico 5x.



Il nuovo pieghevole di Huawei viene fornito con un massimo di 16 GB di Ram e 1 TB di spazio di archiviazione. Non ci sono ancora informazioni ufficiali sul chipset utilizzato, ma diverse indiscrezioni provenienti dalla Cina suggeriscono che si tratti dello stesso SoC Kirin 9000 integrato sui dispositivi della serie Mate 60 e lanciati di recente. Si ipotizza si tratti di un chip compatibile con la connettività 5G costruito sulla tecnologia a 7 nm di SMIC, quella che ha fatto tanto parlare nei giorni scorsi, mandando su tutte le furie il Dipartimento del Commercio americano, che nel 2019 aveva iscritto Huawei nella Entity List, ossia nell’elenco delle aziende che non possono intrattenere rapporti commerciali con società americane. Per la cronaca, anche la SMIC è da tempo in lista nera.

L’altro aspetto interessante di Mate X5 è il nuovissimo design dell’antenna che dovrebbe offrire una migliore ricezione del segnale. L’antenna Lingxi di Huawei è dotata di un algoritmo di intelligenza artificiale che seleziona la rete ottimale garantendo sempre la migliore connettività. Le antenne attorno al telaio del dispositivo sono inoltre dotate della tecnologia di sintonizzazione dual-mode per una qualità del segnale ancora migliore.



Mate X5 ha anche una batteria più grande, da 5.060 mAh, con ricarica cablata da 66 W, ricarica wireless da 50 W e ricarica wireless inversa da 7,5 W. Il dispositivo gira su HarmonyOS 4 e dispone di nuove gesture che consentono di navigare con facilità e in modo intuitivo tra video, pagine Web e immagini senza mai toccare il display. Mate X5 è anche impermeabile grazie alla certificazione IPX8 e supporta la messaggistica satellitare BeiDou bidirezionale (al momento tale funzione sarà attiva solo in Cina).

Huawei Mate X5 è attualmente in prevendita su VMall mentre le vendite dovrebbero iniziare il 15 settembre. Nessuna notizia, per il momento, sulla disponibilità del nuovo modello nel nostro Paese.