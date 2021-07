Huawei lancia una versione delle FreeBuds 4 con ricarica wireless

Huawei ha annunciato oggi la disponibilità su Huawei Store di una nuova versione delle cuffe true wireless FreeBuds 4 che possono ora essere ricaricate in modalità wireless. I nuovi auricolari open fit con cancellazione attiva del rumore sono disponibili su Huawei Store con un’offerta speciale legata alle promozioni estive.

Tutti coloro che sceglieranno Huawei FreeBuds 4 Wireless, riceveranno un Mini Speaker incluso nel prezzo,che sarà di 159,00 euro. In più con un anticipo di 10,00 euro, si otterrà uno sconto sul prezzo finale di ulteriori 30,00 euro, ottenendo così entrambi i dispositivi a 129,00 euro.

Huawei AI Life: nuove funzioni per l’app iOS

Gli utenti iOS possono connettere il proprio smartphone con gli auricolari della serie Huawei FreeBuds tramite Bluetooth, ma per un’esperienza più comoda e smart, possono scaricare l’app AI Life direttamente da AppStore così da poter eseguire varie operazioni come il rilevamento della carica rimanente, il controllo rapido dei setting degli auricolari, il controllo della cancellazione del rumore e la gestione del dispositivo in generale.

Freebuds 4: tre colori e tanta autonomia

Le FreeBuds 4 sono disponbili in tre colori, Silver, Silver White e Silver Frost, offrono compatibilità con il Bluetooth 5.2 e una buona anutonomia di esercizio, influenzata naturalmente dall’attivazione o dalla disattivazione della cancellazione del rumore.

Si possono infatti ottenere circar 4 ore di riproduzione musicale con 1 carica con ANC disattivata, 2,5 ore (con ANC attivata), mentre la custodia aggiunge altre 22 o 14 ore all’autonomia complessiva delle cuffie.