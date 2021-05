Huawei: le offerte dell’estate per smartwatch e smartphone

Arriva l’estate, il tempo sembra finalmente volgere al bello e le restrizioni causate dalla pandemia si apprestano ad essere rimosse nei prossimi giorni. Tempo di stare all’aria aperta, dunque, e di ritornare all’attività fisica che abbiamo trascurato nei mesi invernali.

Proprio in vista dell’allungarsi delle giornate e dell’avvicinarsi del periodo estivo, Huawei propone una selezione di prodotti dedicati a coloro che desiderano muoversi e fare sport per tornare presto più in forma che mai.

Da oggi e fino al 31 maggio in esclusiva su Huawei Store sono disponibili una serie di iniziative e promozioni pensate per gli utenti più sportivi.

Per allenarsi in coppia

Per tutti coloro che desiderano allenarsi in coppia e vogliono acquistare uno smartwatch anche per il partner di training, il secondo smartwatch è disponibile a partire da 99,00 euro aggiuntivi. Così, ad esempio, Huawei Watch GT 2 Refined Gold è disponibile a 149,00 euro, anziché 249,90, e con soli 99,00 euro in più è possibile ottenere un Watch GT 2 46mm Matte Black, del valore commerciale di 229,90 euro.

Inoltre, approfittando della riapertura delle piscine e l’arrivo della stagione estiva, con Watch GT 2 è possibile tracciare, grazie resistenza all’acqua fino a 5 atmosfere, il proprio battito cardiaco anche mentre si nuota, oltre che al punteggio SWOLF, la distanza, le calorie bruciate e la velocità.

Smartwatch e musica

Per gli sportivi che durante gli esercizi preferiscono invece la compagnia della musica è possibile, acquistando uno smartwatch, associare un prodotto audio a partire da 39,00 euro in più: Watch GT 2 Pro, disponibile a 219,00 euro invece che 299,90 euro, che può essere associato agli auricolari wireless FreeBuds 3 con soli 49,00 euro in più (anziché 179,00 euro), è solo una delle combinazioni proposte su Huawei Store.

Con un’ampia suite di feature smart, Watch GT 2 Pro aiuta i consumatori a registrare i propri risultati sportivi e monitorare il proprio stato di salute, grazie al tracking SpO2, a misurare la frequenza cardiaca 24 ore su 24 e calcolare automaticamente il tempo di recupero necessario dopo un workout.

Un abbinata smartphone e smartwatch

Chi ha intenzione di cambiare lo smartphone può associare all’acquisto del telefono anche un wearable. Un esempio? HUAWEI P40 Pro in combinazione con Watch GT 2 Pro è disponibile a 748,90 euro in totale invece di 1.349,80 per entrambi i prodotti.

Pausa workout

Per spronare chi lavora da casa a dedicare una pausa a un allenamento, acquistando un laptop Huawei sono disponibili tanti wearable a un prezzo speciale. Matebook D14 nella versione con processore Intel Core i5 8GB + 256GB, ad esempio, è acquistabile a 649,00 euro (invece di 699,00 euro) e con l’aggiunta di soli 49,00 è possibile ottenere lo smartwatch WatchFit, del valore commerciale di 129,90 euro.