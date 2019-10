Huawei Mate 20 Pro è uno degli smartphone con il miglior rapporto prezzo qualità in circolazione sul mercato. Nonostante questo modello sia uscito più di un anno fa, la potenza del suo hardware e la sequenza degli aggiornamenti gli stanno regalando una longevità davvero invidiabili.

E questo trend è addirittura destinato a continuare con l’arrivo sul telefono del nuovo firmware che porta l’aggiornamento ad Android 10. Alcuni utenti lo starebbero già ricevendo via OTA.

Recensione Huawei Mate 20 Pro

Ci sono molte segnalazioni che provengono dai Paesi Bassi che segnalano l’arrivo sul dispositivo della EMUI 10 basata su Android 10 insieme con la patch di sicurezza di settembre 2019.

L’aggiornamento pesa 4,42 GB e riporta il numero di build 10.0.0.136. Come avviene sempre in questi casi l’aggiornamento sarà distribuito in via prograessiva a tutti gli utenti, quindi è necessario avere ancora un po’ di pazienza.