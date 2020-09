Huawei MateBook 14 AMD con Cpu Ryzen 4000

Elegante, leggero, evoluto. Il produttore cinese ha presentato il nuovo Huawei MateBook 14 AMD, notebook di ultima generazione caratterizzato da un mix di caratteristiche in grado di farne un perfetto compagno di lavoro e divertimento. Il nuovo computer va ad arricchire la gamma di portatili di Huawei, fra cui il recentissimo MateBook X con display da 13 pollici.

Equipaggiato con il processore AMD Ryzen 400 H-Series, fino a 16 GB di Ram e fino a 512 GB di SSD Pci-e, MateBook 14 AMD è realizzato intorno a un display 2K (2.160×1.440 pixel e 185 ppi) da 14 pollici con rapporto di forma 3:2. Un aspect ratio meno panoramico dunque dei più diffusi 16:9 ma più pratico e razionale per la navigazione Web e le esigenze di produttività in genere. Il pannello offre una luminosità di massima di 300 nit e un contrasto tipico di 1.500:1. Come opzione, è possibile scegliere anche un pannello con tecnologia multitouch.

Per la gestione della grafica, Ryzen 4000 si affida al chip grafico integrato Radeon, più che adeguato per i più tipici carichi di lavoro della quotidianità. Sul fronte audio sono presenti invece due speaker da 2W con sistema di compensazione delle distorsioni, per un audio più nitido.

La batteria da 56 Wh, garantische Huawei, offre fino a una giornata intera di lavoro o fino a 10 ore di riproduzione video 1080p. In più il carica batteria Huawei SuperCharge è in grado di fornire ricariche rapide, anche agli smartphone Huawei supportati. E, a riguardo degli smartphone, da segnalare in MateBook 14 AMD la presenza della tecnologia Huawei Share che porta con sé la funzionalità Multi-screen Collaboration per utilizzare senza soluzione di continuità smartphone e notebook.

Fra le altre caratteristiche ricordiamo: la scocca in metallo con peso di 1,49 kg e dimensioni di 307,5 x 223,8 x 15,9 mm, il pulsante di accensione con lettore di impronte digitali integrato, il sistema di raffreddamento silenzioso con doppia ventola Shark Fin, la tastiera retroilluminata, la certificazione TÜV Rheinland per bassa emissione di luce blu del display.

Prezzo e disponibilità

Il prezzo della configurazione di ingresso di Huawei MateBook 14 AMD è di 799,90 euro. La data di disponibilità in Italia sarà resa nota nei prossimi giorni.