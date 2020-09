Elegante, classico e potente. Sono le caratteristiche che rappresentano al meglio il nuovo il Huawei Watch GT 2 Pro, nuovo smartwatch del produttore di Shenzhen che si presenta con una scheda tecnica di grande impatto: design premium, funzionalità di tracciamento sportivo avanzate, monitoraggio del benessere, fino a due settimane di autonomia e ricarica wireless.











L’orologio, differentemente dal Watch Fit, anch’esso presentato oggi da Huawei, ha forme tradizionali, cassa rotonda, un display Amoled da 1,39 pollici con risoluzione di 454×454 pixel e densità di 326ppi.

Processore Kirin e Lite Os

È mosso dal processore Kirin A1 con sistema operativo proprietario Lite Os, offre 32 MB di Ram e 4 GB di spazio di archiviazione ed è dotato di una batteria da 455mAh. Watch GT 2 Pro offre oltre 200 opzioni diverse per la personalizzazione del quadrante.

















Il dispositivo permette di gestire oltre 100 modalità di allenamento: di queste alcune sono nuove, come lo sci alpino, lo sci di fondo, lo snowboard e il golf. Le modalità di sci monitorano la velocità media degli utenti, la distanza, la traiettoria, la pendenza massima, la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue e altro ancora, con promemoria vocali per garantire la sicurezza. La modalità golf invece è ideale per i perfezionisti in quanto analizza il tempo e la velocità dello swing, fornendo anche dimostrazioni visive sul quadrante dell’orologio.

Gli utenti possono seguire l’alba, il tramonto, le fasi lunari, i tempi di marea e gli avvisi di maltempo, un’informazione particolarmente utile per gli amanti delle discipline outdoor.

Cardio e ossigenazione del sangue

La funzionalità di monitoraggio della frequenza cardiaca può ora contare sull’evluzione della tecnologia TruSeen (giunta alla versione 4.0+) che si combina con una lente led 6-in-1 e al vetro posteriore in zaffiro. L’orologio supporta anche il monitoraggio in tempo reale della frequenza cardiaca 24 ore 24, notificando all’utente con un allarme eventuali anomalie. Non manca l’indicazione del monitoraggio dello stress durante il giorno e il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue (SpO2).

Watch GT 2 Pro: prezzo e disponibilità

Huawei Watch GT 2 Pro è disponibile in due varianti colori: Night Black per l’edizione Sport e Nebula Grey per la versione classica, al prezzo di 299,90 euro. La disponibilità del prodotto in Italia verrà annunciata nei prossimi giorni.