Huawei Matebook X Pro 2022, un concentrato di classe e potenza [recensione]

La linea Matebook è da tempo sinonimo di prestazioni e qualità e con le varianti “Pro”, Huawei sfida i competitor, nel difficile segmento dei notebook premium. Macchine ambiziose che incorporano le migliori soluzioni, in termini di materiali, design e naturalmente di soluzioni tecniche. Matebook X Pro 2022 risponde a tutte queste esigenze e si candida come un eccellente partner di lavoro e produttività, potendo contare su una scheda tecnica di alto livello, dimensioni contenute e un livello di assemblaggio eccellente. Il prezzo di 2.199 euro è un’ostentazione muscolare, per non lasciare adito ad alcun equivoco sulle potenzialità del prodotto.

Il design di Matebook X Pro 2022

Matebook X Pro 2022 è assemblato perfettamente ed è costruito con materiali di grande pregio. La scocca è in lega di magnesio che, oltre a un’eccellente sensazione di qualità, contribuisce a contenere il peso in 1,26 kg. Molto bella anche la finitura opaca e leggermente gommata del guscio superiore, che tende a trattenere qualche ditata ma che appare assai solido. Lo spessore è contenuto in 15,6 mm e consente di ospitare due porte Thunderbolt 4 e due porte Usb Type-C. Non manca anche un jack audio composito, che permette di utlizzare cuffie e microfoni a filo. Davvero pregevole la realizzazione dello schermo, che è contornato da profili molto sottili che riescono a fare spazio a diversi sensori e a una webcam in HD.

Lo schermo

Il monitor rappresenta una delle eccellenze di questo PC. Il pannello LTPS in 3:2 dispone di oltre un miliardo di colori e risulta particolarmente efficace e curato nella fedeltà cromatica. Merito di un notevole lavoro di calibrazione, di un picco di luminosità di 500 nits e di un rapporto di contrasto 1.500:1. Lo schermo offre anche la risoluzione 3K e frequenza di aggiornamento a 90HZ. Al di là dei crudi numeri, il monitor risulta piacevole nella quotidianità e si lascia apprezzare per una particolare attenzione a non affatticare gli occhi, anche nelle sessioni di lavoro più prolungate.

La tastiera

La tastiera del Matebook X Pro 2022 è ben realizzata. La corsa dei tasti rasenta la perfezione e il feedback che si riceve è naturale. La vocazione del notebook diventa inequivocabile grazie alla retroilluminazione dei tasti, che risulta una manna quando si viaggia, ad esempio, in aereo o in treno. Poco sopra la keyboard, trova spazio il tasto di accensione, che incorpora un ottimo lettore delle impronte digitali. Il sensore risulta veloce e preciso e può essere utilizzato, ad esempio, per sbloccare il PC.

Esperienza d’uso

Il PC si lascia usare con grande gusto. Oltre alla presenza di Windows 11, ci sono diversi software di Huawei che consentono una veloce condivisone di contenuti con altre periferiche del produttore, ma ciò che si apprezza ancora di più è una straordinaria reattività dell’intero sistema. Il merito va ascritto a un notevole lavoro di ottimizzazione e alla presenza di componentistica hardware di rilievo.

Il processore Intel Evo i7 di dodicesima generazione si rivela assai generoso nell’erogare potenza a profusione e viene assistito da ben 16 GB di memoria Ram. Non manca un veloce supporto SSD con 1 Terabyte di storage.

Nell’uso quotidiano Matebook X Pro 2022 non presenta mai rallentamenti e gestisce alla perfezione anche il multitasking più complesso. Le sue prestazioni non sono naturalmente quelle di un PC gaming, ma ci ha assecondato anche nel montaggio e nell’editing di video piuttosto lunghi e pesanti. Il sistema di dissipazione del calore funziona molto bene e il notebook non raggiunge mai temperature d’esercizio abnormi. Buona, ma senza eccellere, l’autonomia. L’esuberanza del sistema e le caratteristiche del monitor assorbono parecchia corrente, ma si lavora tranquillamente per circa 5 ore. Inoltre, in confezione, è presente una caricabatteria da 90W che consente di fare il pieno di energia in poco più di un’ora. Una macchina ben riuscita, una vera alternativa anche a modelli più blasonati

Matebook X Pro 2022 è “approved” by Cellulare Magazine

Il giudizio di Cellulare Magazine: Huawei Matebook X Pro 2022

Huawei Matebook X Pro 2022 è un notebook di grande consistenza, capace di coniugare, design, dimensioni ridotte e grandi prestazioni in una macchina a forte vocazione premium. Si apprezza molto la qualità della tastiera, dell’ottimo lettore delle impronte digitali e del monitor touch con alta definizione e una buonissima resa colore. Avremmo gradito un poco più di autonomia dalla batteria. Il prezzo è certamente di fascia alta, ma in linea con le prerogative e le specifiche tecniche di un prodotto di qualità assoluta.

PRO Assemblaggio e materiali

Assemblaggio e materiali Tastiera e lettore delle impronte

Tastiera e lettore delle impronte Prestazioni complessive

CONTRO Autonomia solo nella media

Autonomia solo nella media Prezzo piuttosto importante

Prezzo piuttosto importante Non c’è una porta Usb-A