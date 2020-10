Huawei P smart 2021 arriva oggi in Italia e può essere acquistato al prezzo di 229,00 euro nelle colorazioni Crush Green, Blush Gold e Midnight Black.

Lo smartphone, di cui troviate qui la nostra videorecensione, dispone dedi un display FullView da 6,67”, è mosso dal processore Kirin 710A, offre 4GB di Ram e 128 GB di spazio di archiviazione e si contraddistingue per una buona fotocamera dotata di quattro ottiche: un sensore principale da 48 Megapixel con intelligenza artificiale, un grandangolare da 8 Megapixel, una macro da 2 Megapixel e una depth camera da 2 Megapixel.

Immancabile una robusta promo di lancio che prevede, per tutti coloro che acquisteranno Huawi P smart 2021 entro il 1 novembre, le Huawei FreeBuds 3 incluse nel prezzo (valore commerciale 139,00 euro), oltre a 3 mesi di Huawei Music VIP Membership, 3 mesi di abbonamento a Huawei Video e 15 GB di spazio extra su HUAWEI Cloud per 12 mesi.

“Fotografia di altissima qualità e una batteria incredibile fanno di Huawei P smart 2021 il device ideale per gli utenti che ricercano in uno smartphone il massimo dell’affidabilità in ogni momento e attività della giornata. La promozione su Huawei P smart 2021, inoltre, consentirà a sempre più utenti di vivere in prima persona l’ecosistema Huawei, prodotti e servizi interconnessi senza soluzione di continuità che rendono la vita di tutti giorni ancora più semplice” – commenta Isabella Lazzini, Marketing and Retail Director Huawei Italia CBG.