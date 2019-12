Huawei P40 e P40 Pro: ecco i primi renders di OnLeaks

I primi leak sul design di Huawei P40 e P40 Pro sono appena emersi e ci permettono di immaginarne il design. Questi render della serie Huawei P40 sono stati forniti da @OnLeaks per 91mobiles e sono basati su CAD.

Si può notare facilmente che entrambi i dispositivi includeranno un modulo fotocamera rettangolare sul retro. Huawei P40 offrirà sensori per fotocamere sul retro mentre non è ancora chiaro quante ne avrà la versione Pro.

Altre differenze tra i due saranno da ricercare nella tipologia di display: P40 includerà un display piatto mentre la versione Pro monterà un display curvo. La fonte indica anche che Huawei P40 avrà un pannello da 6.1 o 6.2 pollici mentre il P40 Pro verrà spedito con un display di dimensioni comprese tra 6,5 ​​e 6,7 pollici.

Gallery











Parlando di design, il telaio metallico copre gli angoli del P40 Pro mentre il pannello di vetro passa sotto. Questa è una scelta di design piuttosto interessante che porta una ventata di freschezza al settore.

Una porta USB di tipo C sarà posizionata nella parte inferiore di entrambi i telefoni, insieme a un vassoio per schede SIM e una griglia per altoparlanti. Lo scanner di impronte digitali sarà sotto il display e sarà incluso in entrambi i dispositivi.

Il processore octa-core a 64 bit Kirin 990 alimenterà entrambi i telefoni e verrà fornito assolutamente con un modem 5G integrato. Si prevede che entrambi i telefoni includeranno molta RAM e gli obiettivi delle fotocamere Leica.

Parlando di autonomia, P40 Pro includerà un’enorme batteria da 5.500 mAh e una ricarica cablata da 50W. Android 10 verrà preinstallato su entrambi i telefoni insieme a EMUI 10 skin.

Uscita

Il CEO di Huawei ha recentemente confermato durante un’intervista che entrambi i telefoni arriveranno a marzo con Android 10.