Nella giornata di giovedì Huawei ha presentato la sua nuova gamma flagship composta dai modelli P40, P40 Pro e P40 Pro+. Si tratta del primo vero lancio massiccio di prodotti strategici dal ban americano dello scorso maggio e dall’annuncio di un importante investimento nell’ecosistema dei propri servizi. A margine del lancio dei modelli P40 abbiamo intervistato Isabella Lazzini, Marketing & Retail Director di Huawei Italia.

È un lancio anomalo in un contesto mondiale molto complesso. Come gestirete i prodotti in un momento così complicato?

L’approccio in questo momento è chiaramente più rivolto all’on-line. Si tratta di un’ovvia necessità. Direi un lancio all’insegna dello “stay connected”, che segue il mantra della nostra azienda che, mai come in questo momento storico, vuole essere un abilitatore per connettere le persone.

È lo stesso concetto che state applicando ai vostri clienti…

Esatto. Abbiamo reso gratuite le spedizioni fatte attraverso il nostro Experience Store e fra poche ore partiranno sconti fino al 60% per i prodotti del nostro e-commerce. Inoltre abbiamo esteso la garanzia a tutti i prodotti che erano in scadenza fra marzo e la metà di giugno.

L’assistenza è stata rafforzata con un servizio gratuito di pick-up & return. Abbiamo cercato di creare un filo con i nostri clienti che non si interrompa mai, prima, durante e dopo l’acquisto.

La Huawei Community si inquadra in questa filosofia?

Esattamente. In un momento in cui le interazioni sociali sono forzatamente in crisi, abbiamo creato una piazza virtuale dove tutti i fan di Huawei possono entrare, scambiare opinioni, approdondire dettagli tecnici o commerciali e interagire con altre persone. È un altro modo per far sentire la nostra presenza al consumatore finale.

La tecnologia ha responsabilità ancora maggiori in questo periodo di crisi?

Oggi le persone tendono ad acquistare quasi esclusivamente beni di prima necessità. Dunque, ancora una volta la tecnologia può essere in prima linea: basta guardare a un dato di GfK che ci dice che le vendite di Pc portatili sono cresciute del 60%. In un momento in cui non ci si può muovere da casa la tecnologia ci aiuta a rimanere connessi.

La vostra App Gallery è in continua crescita. Quali obiettivi vi ponete?

L’obiettivo è assicurare sempre al consumatore prodotti e servizi di prim’ordine. Oggi App Gallery è un negozio che conta 55mila app integrate con gli HMS e milioni di utenti. Abbiamo appena aggiunto le app di AirBnB, Huber, stanno unendosi a noi molte banche e tanti brand importanti, uno dopo l’altro.

E con Google qual è il rapporto al momento?

Con loro ci parliamo tutti i giorni. Il rapporto è eccellente. Google continua a essere un partner importante. D’altra parte, non possiamo rimanere ostaggio della risoluzione che ci ha inserito nella Entity List americana. E per questo già da prima del 2019, abbiamo iniziato a lavorare a un ecosistema di prodotti in grado di assicurare ai nostri clienti di poter utilizzare app e servizi ad alto valore.

E le app di Google sullo smartphone?

Beh, ci sono tre metodi sicuri e veloci per implementarle su un nuovo dispositivo. Per chi già viene da uno smartphone Huawei c’è Phone Clone, che porta app e servizi da un telefono all’altro in pochi minuti. Poi c’è il nostro App Gallery, dove ormai si possono trovare tutte le più importanti applicazioni utilizzate quotidianamente dai consumatori. E poi i siti degli sviluppatori, da cui si possono scaricare direttamente le relative app. Insomma, alla fine la scelta è varia e si può ottenere quasi tutto con estrema semplicità.

In più ora avete aggiunto Huawei Music..

Si tratta di un ulteriore arricchimento dei nostro ecosistema che si sviluppa in tanti ambiti. Offriamo 50 milioni di brani a 9,99 euro al mese, con i primi tre mesi di prova gratuita. Anni e anni di musica ininterrotta….