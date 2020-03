Huawei P40 lite è il primo device dell’attesa famiglia HUAWEI P40, che sarà lanciata il 26 marzo prossimo.

Nello spirito e nella tradizione delle serie P, lo smartphone del produttore cinese si caratterizza per un comparto fotografico composto da quattro fotocamere posteriori (più una selfie cam) con intelligenza artificiale e uno schermo Punch FullView da 6,4 pollici.

P40 Lite: le fotocamere

Sul retro, P40 Lite offre quattro fotocamere disposte a matrice: un obiettivo principale da 48 Megapixel (f/1,8), un sensore da 2 Megapixel per l’effetto Bokeh (f/2,4), un’ottica macro da 2 Megapixel (f/2,4) e un obiettivo ultragrandangolare da 8 Megapixel (f/2,4). La fotocamera principale da Megapixel MP è dotata di tecnologia Hyper Sampling Lossless Zoom, così da permettere agli utenti di scattare immagini chiare e nitide a qualsiasi distanza.

Per gli scatti notturni c’è la Super Night Mode, una modalità che ha reso famosa Huawei e che è stata ulteriormente migliorata. Infine, c’è una fotocamera frontale per i selfie, da 16 Megapixel con il supporto per selfie notturni.

Il display

Huawei P40 lite ha un display Punch FullView da 6,4 pollici con risoluzione FHD+ da 1.080×2.310 pixel, con bordi sottili con un rapporto screen-to-body del 90.6%. La fotocamera frontale è posizionata in alto a sinistra in un piccolo foro e ha dimensioni ridotte, mentre il lettore di impronte digitali è posizionato lateralmente.

Processore e memoria

Cuore del P40 Lite è il processore Kirin 810, abbinato a una memoria di 6 GB di Ram e 128 GB di spazio di archiviazione. Il dispositivo è dotato di ricarica veloce da 40 W Huawei Super Charge, e si carica fino al 70% con soli 30 minuti di ricarica. La batteria da 4.200 mAh assicura, secondo il produttore, un’autonomia superiore a 24 ore.

L’App Gallery

HUAWEI P40 lite gira su Android 10 e dispone dell’interfaccia EMUI 10 (basata appunto sull’ultima versione del sistema operativo di Google). Non avendo i GMS, per l’orai noto ban da parte dell’amministrazione americana, P40 Lite lancia la versione più nuova, ricca ed evoluta della sua AppGallery, ormai una vera e propria alternativa all’app store di Big G.

Prezzi e disponibilità in Italia

Huawei P40 lite sarà disponibile presso le principali insegne della distribuzione specializzata e i negozi degli operatori a partire dal 13 marzo in tre splendide colorazioni: Midnight Black, Crush Green e Sakura Pink al prezzo consigliato al pubblico di 299,90 euro.

Pre-ordini e super promo

Coloro che preordineranno o acquisteranno Huawei P40 lite, riceveranno in omaggio le cuffie wireless FreeBuds3 dal valore commerciale di 179 euro, 5 GB per salvare i propri dati su Huawei Cloud e ulteriori 15 GB da poter utilizzare nel corso dell’anno per salvare le informazioni, dati e ricordi in maniera sicura. In particolare: coloro che pre-ordinano dal 13 e il 26 marzo dovranno finalizzare l’acquisto presso lo stesso punto vendita entro e non oltre il 12 aprile. Invece, in caso di disponibilità immediata del prodotto, l’acquisto dovrà essere finalizzato entro e non oltre il 26 marzo.