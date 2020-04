Huawei P40 lite E con tripla fotocamera a 199 euro

Huawei P40 lite E è l’entry level della nuova famiglia di smartphone P40 e, come tale, non può che connotarsi per la grande attenzione posta dal produttore alla sezione fotografica, elemento sempre più al centro delle decisioni di acquisto dei consumatori.

Il reparto fotografico

Huawei P40 lite E vanta infatti una fotocamera con sensore principale da mezzo pollice di dimensioni e 48 Megapixel abbinato a una luminosa luminosa con apertura focale f/1.8. A questa se ne affianca una seconda, ultra-grandangolare da 120°, con sensore da 8 Megapixel. C’è poi un terzo sensore da 2 Megapixel che si occupa di produrre effetti di profondità (bokeh) altrimenti impossibili da ottenere.

Condisce il tutto la presenza dell’intelligenza artificiale che è in grado di riconoscere le scene inquadrate (oltre 500) per impostare in automatico i parametri di scatto più consoni ma anche di ottenere foto notturne di qualità. Qui viene in soccorso dell’utente la funzione di stabilizzazione a mano libera da 6 secondi che, grazie alle moderne tecnologie di fotografia computazionale, riesce a produrre scatti nitidi e dettagliati anche in condizioni di luce altrimenti proibitive.

Sul fronte video, da segnalare la possibilità di registrare filmati in slow motion a 480 frame al secondo per una riproduzione fluida fino a 1/16 della velocità normale.

Completa il reparto imaging la fotocamera frontale da 8 Megapixel, anch’essa forte di un AI che permette selfie di impatto oltre che lo sblocco dello smartphone con il riconoscimento del volto.

È fatto così

Il design della scocca come sempre è molto curato ed elegante. Il display da 6,39 pollici con rapporto di forma di 19,5:1 ha una risoluzione HD+ e presenta in alto a sinistra il foro che ospita la selfie-cam. Il cuore pulsante dello smartphone è la Cpu Kirin 710F che garantisce fluidità al sistema operativo Android che, anche in questo nuovo modello adotta i Huawei Mobile Services e Huawei AppGallery al posto dei Google Services di Google Play Store. La Ram è di 4 GB mentre lo spazio di storage è di 64 GB. Quest’ultimo può essere ampliato mediante schede microSD. Lo slot per le schede è in grado di alloggiare anche una memory card in concomitanza alla presenza di due Sim e questa è certamente un’ottima notizia. Fra le altre caratteristiche tecniche segnaliamo la batteria da 4.000 mAh.

Disponibilità e prezzo

Huawei P40 lite E sarà disponibile nei colori Midnight Black e Aurora Blue da fine aprile al prezzo di 199 euro sia nei punti vendita fisici sia su Huawei Store. In omaggio agli acquirenti uno spazio su Huawei Cloud di 15 GB, dove archiviare foto, video e altro. In regalo anche un mese di sottoscrizione Vip Membership al servizio Huawei Music, che offre oltre 5 milioni di brani musicale per l’ascolto in streaming.