Huawei P40 lite: promozione estesa fino all’11 aprile

C’è tempo ancora fino a sabato 11 aprile per ottenere in regalo le cuffie true wireless Huawei Freebuds 3 con l’acquisto di un Huawei P40 lite. Per avere gli auricolari, del valore di 179 euro, è sufficiente acquistare lo smartphone in uno dei punti vendita aderenti all’iniziativa. Fra questi: il sito di Huawei Experience Store, Amazon.it, MediaWorld.it, Unieuro.it, Euronics.it, Expertonline.it, Trony.it. Non è tutto. Il produttore mette offre anche 5 GB di spazio di storage sul Huawei Cloud e ulteriori 15 per un anno.

Per aderire alla promozione è sufficiente inviare la prova di acquisto (eventualmente unita a quella di preordine) dopo essersi registrati a questa pagina del sito di Huawei.

Il produttore cinese ricorda inoltre che, per agevolare chi in questi giorni di emergenza sanitaria avesse necessità di assistenza per propri dispositivi da riparare, è attivo il servizio di ritiro e consegna gratuito a domicilio. I costi di trasporto per e dal centro di assistenza saranno interamente a carico di Huawei. Per usufruire del servizio è sufficiente registrare un account HW-CARE, accedervi e prenotare il ritiro del dispositivo.