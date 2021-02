Huawei potrebbe lanciare una nuova console giochi

C’è una console giochi nel futuro di Huawei. Il produttore cinese starebbe infatti meditando di nel mercato dell’hardware gaming. Ma per iniziare produrrà un laptop per gamers.



Il colosso di Shenzhen era già in procinto di farlo con l’Honor Hunter V700, ma poi la situazione politica e i difficili rapporti commerciali con l’America, ha portato Huawei a vedendere il suo brand Honor (e con esso i suoi telefoni e laptop).

Il laptop da gioco di Huawei dovrebbe arrivare nei negozi entro l’anno. Poi sarà la volta di una console di gioco che punta a rivaleggiare con Sony PlayStation e Microsoft Xbox.

Al momento, non ci sono dettagli su che tipo di piattaforma si baserà la console giochi di Huawei. È probabile non si tratti di una console basata su ARM come Nintendo Switch. Ma il produttore di Shenzhen potrebbe voler lavorare a un prodotto basato su propri chip HiSilicon, come il Kunpeng 920 con base ARM.



L’anno scorso, Huawei aveva lanciato il GameCenter, una piattaforma di giochi costruita per i Huawei Services di Android. A gennaio, tuttavia, Huawei ha avuto uno scontro con Tencent Games e ha rimosso dal suo negozio tutti i titoli pubblicati dallo sviluppatore. Tuttavia non è escluso che la collaborazione possa riprendere quota.

Un’altra opzione essere rappresentata da un sistema operativo basato su Linux, ma in tal caso Huawei dovrebbe creare un catalogo di giochi da zero. E ciò rende la strada poco percorribile di questi tempi.