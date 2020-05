Huawei pronta per presentare P30 Pro New Edition con i servizi Google

Huawei starebbe per lanciare il modello P30 Pro New edition, una riedizione di uno dei migliori e più potenti dispositivi dello scorso anno, aggiornato nelle funzioni e con a bordo la suite dei servizi Google.

L’indiscrezione, che proprio indiscrezione non è, viene addirittura da una pagina del sito Web ufficiale tedesco dell’azienda produttrice, rilanciata poi dal portale Huawei Central.

Fra le righe del sito tedesco si legge anche di una ipotetica promo di lancio del nuovo telefono, che dovrebbe partire il 15 di maggio, data quindi in cui dovrebbe avvenire il lancio del prodotto.



Huawei ha lanciato il P30 Pro all’inizio del 2019 come flagship dell’azienda, telefono che è anche stato l’ultimo modello premium a poter contare sui Google Mobile Service. Il dispositivo è stato successivamente aggiornato nella seconda metà dell’anno con nuovi colori: Misty Lavender e Mystic Blue.



P30 Pro è nel frattempo stato aggiornato alla EMUI 10 e ora è in fase di beta test per la EMUI 10.1.

Sempre secondo quanto segnalato dal sito di Huawei Germany, la finestra promozionale di lancio del P30 Pro New edition andrà dal 15 maggio al 4 giugno.