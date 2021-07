La campagna estiva di Huawei: promozioni su tutti i prodotti, bundle e regali accessori

Huawei saluta l’estate con una nuova campagna promozionale che tocca un po’ tutti i prodotti della sua gamma. Su Huawei Store da oggi e fino al 31 luglio, sono tante le occasioni per mettersi in tasca un prodotto dell’azienda di Shenzhen con un importante sconto. In più, tutti i clienti di Huawei Store avranno accesso a uno sconto speciale del 22%, oltre a regali esclusivi abbinati a determinari prodotti.



Si comincia dalla musica: Le FreeBuds 4i sono acquistabili a un prezzo finale di 69,42 euro (scontati del 22%), con in omaggio l’ID case per proteggere al meglio i propri auricolari da possibili urti.



Nella categoria PC MateBook D 15 è ora disponibile a un prezzo finale di 699,00 euro nella versione i5 8+256GB, oppure a 749,00 euro nella configurazione i5 8+512GB. Solo su Huawei Store, è abbinato a una Huawei Opple smart desk lamp che verrà spedita agli utenti inclusa nel prezzo, per dar loro la possibilità di ricreare anche nella seconda casa o nei luoghi di villeggiatura un ambiente comodo dal quale lavorare.



MateBook 14 costa invece 740,22 euro grazie allo sconto del 22%, con inclusi HUAWEI Backpack Swift Swift oltre a una HUAWEI Opple smart desk lamp.

MateBook X Pro 2021 è proposto a 1.247,22 euro, invece di 1.599,00 euro, con inclusi il Bluetooth Mouse Swift e uno zaino Backpack Swift, oltre alla Opple smart desk lamp.



In tema di wearable, la Band 6 è disponibile a 45,90 euro, con in omaggio un cinturino di ricambio. Tutti coloro che decideranno di acquistare anche una seconda Band 6 potranno approfittare di un ulteriore sconto di 16,90 euro sul prezzo finale.



Discorso smartphone: l’eccellente Mate 40 Pro si può acquistare a 974,22 euro (scontato del 22%), con inclusi lo spazzolino Lebooo Smart Sonic Toothbrush e gli auricolari FreeBuds 3 Wired

Promozione con regali per chi acquista



Come detto, le promozioni per l’estate 2021 di Huawei permettono anche di ricevere regali inclusi.

Ecco qualche esempio:



• Categoria audio: chiunque acquisterà un paio di FreeBuds 4 riceverà incluso nel prezzo un Mini Speaker, nella colorazione Emerald Green.

• Categoria wearable: tutti coloro che vogliono portare con sé uno smartwatch oppure una smart band per continuare a tenere sotto controllo i propri parametri fisici anche durante le vacanze, riceveranno un cinturino aggiuntivo.

• Categoria laptop: chi desidera aggiornare le proprie dotazioni tecnologiche a partire dal PC riceverà incluso nel prezzo d’acquisto anche una Opple smart desk lamp.

• Categorie tablet & smartphone: è disponibile incluso nel prezzo d’acquisto lo spazzolino elettronico Lebooo Smart Sonic Toothbrush.

Tutti gli utenti che acquisteranno su Huawei Store, come sempre, oltre alla consegna rapida gratuita, avranno diritto al reso gratuito entro i 14 giorni dall’acquisto, oltre che a un servizio di assistenza dedicato 7 giorni su 7.