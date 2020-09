Uno smartwatch nuovo e atipico, completamente diverso dai watch presentati fino ad ora da Huawei. Originale, ricco di funzioni, per molti versi curioso e di appeal.

Si chiama Huawei Watch Fit e, come dice il nome, è un orologio con forte vocazione per lo sport, il fitness e la salute. Per meglio disegnarne i contenuti, il produttore cinese ha abbandonato il suo design con elegante cassa rotonda, a favore di forme e geometrie rettangolari e bordi arrotondati. Un look decisamente più sportivo, dominato da un display Amoled HD da 1,64 pollici.





















Watch Fit offre numerose feature evolute, fra cui corsi di fitness animati, modalità di allenamento e funzioni di monitoraggio dei parametri vitali: supporta 85 modalità di allenamento (allenamento tra cui fitness, danza, giochi con la palla, sport acquatici, sport invernali e sport estremi), un vero e proprio personal trainer integrato, capace di offrire 12 workout e 44 dimostrazioni di postura, il monitoraggio della frequenza cardiaca, del sonno e della saturazione del livello di ossigeno nel sangue (SpO2). L’orologio è anche in grado di tenere conto del ciclo mestruale, segnalandone l’arrivo e indicando i giorni fertili.

È stato riposto grande sforzo anche nelle opzioni di personalizzazione di Watch Fit: ci sono oltre 130 diverse opzioni di design per il quadrante dell’orologio selezionabili dal Watch Face Store di Huawei. Gli utenti possono anche personalizzare i loro quadranti con i propri album fotografici sincronizzati direttamente dal proprio smartphone.

Watch Fit: uscita, prezzo e promo

Huawei Watch Fit è disponibile a partire da oggi al prezzo di 129,90 euro. Tutti coloro che, a partire da oggi fino al 20 ottobre 2020 acquisteranno HUAWEI WATCH FIT, riceveranno in omaggio HUAWEI Smart Scale dal valore commerciale di 49,90 euro e un mese di abbonamento presso le palestre McFit dal valore commerciale di 39,90 euro