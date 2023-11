I metodi di pagamento più efficaci e innovativi

Rispetto al recente passato i metodi di pagamento hanno attraversato una vera e propria rivoluzione, diventando più funzionali, efficaci e innovativi e perdendo una caratteristica limitativa che andava a creare problematiche anche in situazioni decisamente scorrevoli. L’obiettivo principale resta sempre quello di garantire una velocità attenta ma anche una sicurezza importante nelle transazioni economiche. Per fortuna, al giorno d’oggi, esistono moltissimi metodi di pagamento, che svariano da quelli maggiormente tradizionali a quelli più moderni.

I metodi di pagamento più efficaci e importanti

Quando pensiamo alla somministrazione di una somma in denaro e, più in generale, a una transazione economica, la prima cosa che può balzare alla mente resta sempre il pagamento in contanti. Di fatto, da quando esistono le varie valute con differente importanza e valore, questa resta la metodologia di cessione dei soldi per un servizio specifico più impattante nel mondo moderno. Il pagamento in contanti consiste quindi nel somministrare soldi fisici a un soggetto esterno per fruire di un servizio o acquisire un bene in termini permanenti.

Un’altra modalità di pagamento molto accurata è quella del bonifico bancario. In questo caso si parla di soldi sempre veri ma mossi in maniera “virtuale”. Questo perché, fornendo o ricevendo un codice IBAN del proprio conto corrente, sarà possibile effettuare una transazione economica. Tale operazione può essere effettuata sia da un PC fisso che da un portatile, così come negli ultimi anni sono aumentate le situazioni in cui viene utilizzato anche lo smartphone per eseguire questi pagamenti. Questo soprattutto perché attraverso il cellulare ormai si può effettuare qualsiasi tipo di transazione: dall’acquisto di cibo e vestiti fino a pagamenti online per casinò aams Mooney. Non è un caso, quindi, che molte delle operazioni con bonifico bancarie vengano portate a termine proprio tramite smartphone.

Passiamo ora alle ricevute bancarie, denominate con il diminutivo acronimo di RiBa. Si tratta di un servizio bancario che consente a uno specifico creditore di riscuotere le fatture emesse attraverso la banca con la quale vanta un rapporto di conto corrente. Rispetto ai precedenti metodi è forse uno dei meno utilizzati, così come anche l’addebito diretto Sepa. Conosciuto anche come SDD, questo tipo di pagamento consiste nell’addebito di una determinata cifra monetaria in maniera ciclica, senza richiedere ogni volta un’autorizzazione o un permesso evidentemente già concordati in precedenza.

Un altro metodo di pagamento molto efficace è quello del MAV, il pagamento mediante avviso. Viene utilizzato soprattutto per quanto concerne pagamenti istituzionali o di tasse universitarie e può essere espletato sia online che fisicamente in banca tramite apposito modulo. Infine, il pagamento più moderno di tutto, ovvero quello con carta di credito e di debito. Si tratta in effetti di una vera e propria svolta per quanto concerne i pagamenti nel mondo del lavoro e non solo. Per pagare infatti basterà avvicinare la propria carta all’apposito POS, inserire il pin personale e la cifra da comminare. Attualmente forse il metodo di pagamento più semplice, veloce e moderno. In attesa di possibili novità e svolte sul tema.