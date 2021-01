(aggiornato al 21.01.2021) – Siamo da tempo entrati nell’era del sesso smart e dei sex toys. I giocattoli sessuali di ultima generazione, o sex toys come l’espressione anglosassone li definisce, sfruttano app e moduli Bluetooth o Wi-Fi per connettersi al telefono o allo smartwatch e farci scoprire modi insoliti di vivere la sessualità, da soli, in coppia o in gruppo. I sex toys diventano smart abbattendo distanze e tabù. Sono colorati, tecnologici e sempre più raffinati.

I sex toys tecnologici costituiscono un settore di mercato in continua espansione tanto che sono ormai entrati a far parte delle principali fiere della tecnologia. Il Ces di Las Vegas li ha ormai sdoganati, così come Ifa di Berlino scelta nel 2019 da MysteryVibe per annunciare Poco, il suo nuovo sex toys wearable.

Le nuove collezioni si arricchiscono di prodotti dal design originale e ricercato. Ma sono soprattutto i nuovi materiali ad aver tracciato la strada a prodotti più ergonomici, sicuri, resistenti all’acqua e dai materiali sempre più simili agli oggetti che cercano di emulare. Il silicone continua a essere fra i materiali più utilizzati e molti brand fanno uso esclusivamente di silicone di qualità medica.

Sono utilizzati sia da lui sia da lei in un continuo e intrigante gioco di complicità. E sono diventati un mezzo per tenere vivo un rapporto o renderlo un po’ più frizzante. Qualcuno, o meglio qualcuna, ha addirittura trasformato i sex toys in strumento per la propria attività. Basta guardare le videochat più celebri per trovare camgirl che fanno ampio uso di oggetti comandabili a distanza, così da rendere lo spettatore partecipe del gioco erotico, in grado di comandare gli oggetti del desiderio a distanza.

Sex toys per lei e per lui

Se l’uso dei sex toys da parte delle donne è già diffuso soprattutto nei Paesi di cultura più liberale, è la forte richiesta degli uomini a sorprendere e ad alimentare l’industria del sesso hi-tech. Questa risponde in tempi brevi e riserva all’universo maschile soluzioni sempre più accattivanti. Massaggiatori prostatici e anelli da applicare all’organo sessuale hanno determinato negli anni un forte incremento nel volume di affari, a livello globale, delle aziende che li producono.

Strettamente connesso al mondo della tecnologia, l’universo dei giocattoli per il piacere cresce e cambia di pari passo con esso. Ed ecco che dai semplici vibratori a singola funzione e rumorosi come un trattore in miniatura, si è passati, nell’arco di pochi anni, a eleganti oggetti di design, discreti, silenziosi e più di recente connessi con lo smartphone Android o iOS.

Sex toys silenziosi

Una delle caratteristiche sempre più richieste dagli utenti di vibratori e sex toys è la silenziosità. Un oggetto del piacere silenzioso è fondamentale per non rovinare la complicità fra le mura domestiche, far sì che il vicino curioso non si interessi troppo ai nostri divertimenti notturni e, cosa ancora più importante, garantire la privacy di chi (donne in primis) indossa sex toys da portare con sé tutta la giornata e che possono essere attivati dal partner a distanza in qualunque momento o situazione.

A pile o ricaricabili

Anche in questo caso la più recente tecnologia ci viene in aiuto. Ci sono due tipi di vibratori e sex toys: quelli alimentati con le classiche pile stilo e quelli ricaricabili, proprio come uno smartphone. I primi sono apparentemente i meno costosi, ma obbligano però a continue e onerose sostituzioni delle batteria; i secondi, invece, si ricaricano connettendoli a una presa di corrente attraverso un cavetto (solitamente Usb).

Gli impermeabili

I giocattoli per adulti più evoluti sono realizzati con materiali morbidi e resistenti e sono impermeabili. Ciò ne permette l’utilizzo sotto la doccia o in bagno. Attenzione dunque a controllare il lievello di impermeabilità dei diversi oggetti prima dell’acquisto: proprio come i telefonini e gli smartphone sono infatti caratterizzati da differenti livelli di protezione: alcuni restistono a gocce o spruzzi d’acqua, altri a getti d’acqua, altri ancora possono invece essere immersi per brevi peridodi perché completamente stagni.

I migliori sex toys

La connessione di un qualsiasi strumento del piacere con lo smartphone sfruttando le tecnologie Bluetooth o Wi-Fi, presuppone che si scarichi e si installi l’app dedicata.

Da questo punto di vista, le case produttrici compiono sforzi notevoli per sviluppare applicazioni che regalino un’esperienza d’uso gratificante. Progettare il solo hardware, per quanto importante, non è più sufficiente. Citiamo qui le quattro aziende che più delle altre stanno alimentando il mercato globale dei sex toys: Lovense, Ohmibod, PicoBong e We-Vibe.

Tracy’s Dog

Tracy’s Dog è una società che produce sex toys e che ha come obiettivo di cambiare e reinventare il benessere sessuale per la donna moderna. Il punto di partenza è il dato che riporta come l’80% delle donne non riesca a raggiungere l’orgasmo durante la penetrazione sessuale. Tracy’s Dog si propone come risoluzione a questo problema e ha sviluppato un vibratore a doppia stimolazione.

Tracy’s Dog, che ha già venduto oltre 1,2 milioni di unità nel 2019, viene fornito in un packaging discreto contenente una custodia per il trasporto.

È realizzato in silicone e ha 10 modalità di vibrazione, di aspirazione (per simulare la sensazione della stimolazione orale), ed è impermeabile. Utilizza una batteria ricaricabile in grado di supportare fino a 2 ore di funzionamento con una ricarica completa.

Lovense

Azienda nata nel 2010, è stata una delle prime a credere nelle potenzialità della Rete e nel sesso da praticare a distanza attraverso il controllo incrociato, mediante smartphone, di più sex toys. Ha numerosi prodotti in catalogo alcuni dei quali sono diventati famosi grazie alle tante camgirls che li hanno adottati, permettendo agli utenti di comandare i dispositivi a distanza. Ma sono pensati anche per il piacere di coppia sfruttando l’app Lovense Remote. Tanti i prodotti a catalogo, per soddisfare ogni gusto..

OhMibod

Nel 2006 inventò il vibratore da connettere all’iPod. L’azienda con sede nel New Hampshire (Usa) ha investito molto nei sex toys ad alto contenuto tecnologico. Oggi vanta un ricco catalogo e diverse linee di prodotti: blueMotion, Aneros e Sliquid solo per citare degli esempi. Alla linea Lovelife appartiene uno dei prodotti più apprezzati, dedicato allo smartphone. Nella loro categoria hanno ottenuto un riconoscimento di merito al Ces di Las Vegas del 2016. Procurano piacere ma anche benessere al corpo della donna. Molto apprezzati sono anche i vibratori smart della linea blueMotion.

Picobong

Vanta sex toys colorati, divertenti, un po’ umoristici e alla portata di tutti. PicoBong (picobong.com) è la divisione hi-tech di Lelo, casa svedese nota per la qualità, il design e la raffinatezza dei suoi costosissimi “giocattoli erotici”. PicoBong ha concentrato la sua attenzione sulla qualità dei materiali e la vivacità estetica dei suoi prodotti abbandonando il design stereotipato del settore. I giocattoli smart che attualmente fanno parte della sua collezione sono quattro (Surfer, Diver, Lifeguard e Blowhole). Pensati per il piacere di lui e di lei, possono essere usati in coppia, durante il rapporto, o quando si è da soli fuori casa. Una cena a lume di candela, un giro in centro per fare shopping o un caffé al bar possono trasformarsi in occasioni eccitanti per esplorarne le funzioni. L’app “remoji” per Android e iOS, alla base del funzionamento dei quattro sex toys a catalogo della compagnia svedese PicoBong (controllata da Lelo); è allegra e divertente. Sviluppata per il controllo remoto delle stimolazioni fisiche, conferma la volontа del produttore di abbandonare definitivamente lo stile grafico infarcito di simboli e messaggi allusivi che fino a poco tempo fa caratterizzava la comunicazione di qualsiasi giocattolo erotico. Esplicativa la frase di presentazione di PicoBong su Google Play: “PicoBong non è soltanto un’azienda specializzata in sex toys, ma votata al miglioramento dell’esperienza di vita”.

We-Vibe

Fondata dai canadesi Bruce e Melody Murison, è fra le aziende leader, per pezzi venduti, nel settore dei sex toys da usare in coppia o in solitaria. Gli ingegneri We-Vibe lavorano a stretto contatto con sessuologi e dottori per sviluppare e produrre articoli che agiscano in perfetta sintonia con il corpo umano. Il tutto, senza trascurare l’aspetto della sicurezza e salute di chi ne usufruisce. Fra i suoi cavalli di battaglia vi è il Classic, sex toy per lei venduto insieme a un pratico e discreto astuccio e a un piccolo telecomando. Il Bluetooth integrato lo connette allo samrtphone per regalare momenti di puro relax. Sono circa 2 milioni le persone nel mondo che adoperano i prodotti firmati We-Vibe.

Diversi tipi di sex toys

Amazon è lo store sul quale ci si può maggiormente sbizzarrire per soddisfare le proprie fantasie erotiche. Un catalogo completo e a portata di mano, aperto 24 ore su 24, discreto e originale. Basta digitare la parola “sex toys” nella barra di ricerca per esplorare le 50 (e oltre) sfumature di grigio che vi attenderanno.

