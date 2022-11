I numeri di YouTube premiamo la versione “premium”: 80 milioni di abbonati

Il team di YouTube si sta sfregando le mani. In un post sul blog, il capo della musica di YouTube Lyor Cohen ha annunciato che il numero di abbonati a pagamento aveva superato la soglia degli 80 milioni.

A settembre 2022, YouTube ha superato gli 80 milioni di abbonati a Musica e Premium in tutto il mondo, compresi quelli in prova. Si tratta di un aumento di 30 milioni di membri rispetto ai 50 milioni annunciati lo scorso anno e un momento monumentale per la musica su YouTube, i nostri iscritti e gli artisti. Non avremmo potuto farlo senza di te.

Il manager accoglie favorevolmente la strategia perseguita dal suo gruppo (sotto l’egida di Google). “Me lo hai già sentito dire e lo ripeto: i doppi fattori di guadagno di YouTube – abbonamenti e annunci – sono solidi come una roccia”.

Le grandi ambizioni di YouTube nella musica

Ricordiamo che l’abbonamento a YouTube Premium costa 11,99 euro al mese in Italia e consente di godere dei contenuti di YouTube e YouTube Music senza pubblicità e con alcune funzioni aggiuntive come la riproduzione in background o il download per l’utilizzo offline.

C’è anche un abbonamento di 9,99$/mese che si concentra esclusivamente su YouTube Music. Anche il servizio di streaming musicale è molto ambizioso. Lyor Cohen ricorda che il suo gruppo aveva annunciato lo scorso settembre un contributo di 6 miliardi di dollari all’industria musicale.

Sottolinea di sfuggita il desiderio di YouTube di “ diventare il principale contributore di entrate all’industria musicale”. Un obiettivo che potrebbe consentire alla piattaforma di competere più seriamente con Spotify. Quest’ultimo è attualmente il leader indiscusso dello streaming musicale con 195 milioni di abbonati paganti.