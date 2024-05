I robot per la pulizia della piscina di Aiper per acque sempre cristalline

L’estate si avvicina, e con essa tornano i bagni in piscina. Rispetto a un tempo, la tecnologia ha risolto tutti i problemi relativi alla pulizia di fondali e pareti, sia nelle grandi piscine interrate, sia in quelle esterne.

Foglie, capelli e detriti tendono infatti ad accumularsi sul fondo in pochissimo tempo, compromettendo l’estetica e la funzionalità delle vasche e rimuoverli a mano, con aspiratori e retini, è difficile e faticoso.



Da tempo questa attività è stata devoluta ai robot da piscina che, tuttavia, fino a poco tempo fa, erano costosi, ingombranti e sempre governati da un corposo cavo. Ora i nuovi modelli sono finalmente wireless, più maneggevoli e manovrabili, e pure belli da vedere perché il loro design è curato proprio come la maggioranza dei dispositivi di elettronica di consumo. In più, la varietà di gamma permette di offrire a ciascuno il prodotto più consono al proprio impianto, a prezzi interessanti.

Aiper – azienda leader nel campo dei robot per piscina senza fili – ha da poco presentato la gamma di prodotti 2024.

Con le collezioni Scuba e Seagull, mette a disposizione il robot giusto per ogni esigenza: dalla piccola vasca fuori terra alla piscina da sogno di una prestigiosa villa. In particolare, sono tre modelli da non perdere.

I modelli di Aiper

SCUBA SE – È il robot ideale per piscine fuori terra e piccole piscine interrate con un’ampiezza massima di 80 mq. Ha una capacita di aspirazione di circa 80 litri di acqua per minuto e può catturare particelle di sporco con un diametro minimo di 180 µm. Basta metterlo in acqua e Scuba SE iniziea le pulizie. Una volta terminato il lavoro (ha un’autonomia di 90 minuti) il robot ritorna automaticamente a bordo piscina, per facilitare le operazioni di recupero.

Prezzo suggerito al pubblico: 229,00 €.

Female swimmer at the swimming pool.Underwater photo.

SEAGULL PRO – Chi ha una piscina interrata più grande, fino a 150 metri quadrati e con un fondo fino a 3 metri, può scegliere Aiper Seagull Pro, che offre anche la pulizia automatizzata delle pareti. Il robot ha quattro ruote con battistrada, un rullo spazzola rotante e un doppio motore di aspirazione in grado di filtrare 300 litri di acqua al minuto. Ha un’autonomia di 150 minuti, tre modalità di pulizie (fondo, pareti e fondo + pareti) e scala pendenze fino a 90 gradi.

Prezzo suggerito al pubblico: 749,00 €.

SCUBA 1 – È uno dei dispositivi più evoluti della gamma, per piscine fino a 150 mq. Si avvale di due cingoli che si sviluppano per tutta la sua lunghezza per migliorare la mobilità sul fondo, del rullo-spazzola rotante e di un motore di aspirazione in grado di filtrare 265 litri di acqua al minuto. Oltre ai residui solidi, che intrappola nel contenitore da 3,5 litri, Scuba S1 rimuove le alghe dal fondo e dalle pareti della vasca da pulire. Quattro le modalità: Auto, Fondo, Pareti e Eco.

Oltre al motore di aspirazione brushless (senza spazzole) dispone di due motori collegati ai cingoli. Si ricarica in 3-4 ore e può lavorare ininterrottamente per 150 minuti. Agendo sui suoi quattro pulsanti a sfioro, è possibile scegliere fra quattro modalità di pulizia: Auto (che gestisce in automatico la pulizia del fondo e delle pareti), Fondo, Pareti ed Eco(quest’ultima indicata per una pulizia del fondo di 45 minuti ogni due giorni in modo da predisporre al meglio la piscina per il week end).

Prezzo suggerito al pubblico: 699,00 €.

Per ulteriori informazioni sui prodotti Aiper, distribuiti in Italia da Nital, vi consigliamo di visitare il sito Internet www.aiper.it.