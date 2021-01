IdeaPad 5G, 5 Pro e 5i Pro ufficiali con processori Intel, Amd e Qualcomm

Il CES 2021 non è ancora iniziato ma questa edizione virtuale è un’opportunità per alcuni produttori di anticipare i tempi e svelare i primi prodotti. Dopo LG, è il caso di Lenovo, che ha presentato tre laptop per tutti i gusti e utilizzi.

Il cuore di questa nuova gamma è costituito da IdeadPad 5i Pro e IdeadPad 5 Pro, due PC con cornici in metallo che enfatizzano un display in formato 16:10, entrambi disponibili nelle versioni da 14 e 16 pollici per adattarsi al multitasking e la visione di contenuti multimediali.

IdeadPad 5i Pro e IdeadPad 5 Pro: caratteristiche

Le varianti da 14 pollici offrono una risoluzione di 2.8K (2880 × 1800 pixel) con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, mentre le versioni da 16 pollici offrono 2.5K (2560 × 1600 pixel) a 120 Hz.

La differenza tra i due modelli va ricercata sul processore. Sul fronte del 5i Pro, troviamo un chip Intel Core i7 di 11a generazione accoppiato a una GPU Nvidia MX450 a cui si aggiungono 16 GB di RAM DDR4, 1 TB di SSD PCIe M.2 e Thunderbolt 4 per completare il tutto.

L’IdeaPad 5 Pro dalla sua, propone anche un’opzione per il processore AMD Ryzen Mobile (modello non specificato) accoppiato alla GPU Nvidia MX450 nella sua variante da 14 pollici e dalla nuova GPU GeForce RTX nella sua versione da 16 pollici. Troviamo poi un 16 o 32 GB di RAM DDR4 (rispettivamente sui 14 e 16 pollici) e un SSD PCIe M.2 da 1 TB.

IdeaPad 5i Pro e 5 Pro nel formato da 14 pollici pesano 1,45 kg e 2 kg per i modelli più grandi. Tutti hanno il riconoscimento facciale Windows Hello con una fotocamera IR e un sensore ToF per mettere in pausa il contenuto quando l’utente si allontana dallo schermo.

Lenovo afferma inoltre di aver migliorato il trackpad, che è più largo rispetto alle generazioni precedenti, così come la tastiera che risulta più “rimbalzante”.

IdeaPad 5G: caratteristiche

Insieme a questi due portatili, Lenovo ha annunciato anche IdeaPad 5G, un laptop che, come suggerisce il nome, può ospitare una scheda SIM per rimanere sempre connesso tramite reti mobili 5G e 4G.

Nel capitolo della sua scheda tecnica troviamo un chip Qualcomm Snapdragon 8cx (accoppiato con la sua consueta GPU Adreno 680), uno schermo Full-HD IPS da 14 pollici, 8 GB di RAM LPDDR4X e 512 GB di storage PCIe. È particolarmente pratico per via della sua autonomia di 20 ore e un peso non superiore a 1,2 kg.

Prezzi e uscita

L’IdeaPad 5i Pro sarà disponibile da marzo 2021 al prezzo di 699 euro per il modello da 14 pollici e di 899 euro per il modello da 16 pollici. L’ideaPad 5 Pro, invece, sarà disponibile lo stesso mese nella versione da 14 pollici, ma bisognerà attendere maggio per la versione da 16 pollici a partire da 799 euro.

Infine, l’IdeaPad 5G arriverà a maggio, ad un prezzo ancora sconosciuto al momento.