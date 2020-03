Il 5G aumenterà il mercato dell’usato

Secondo un nuovo studio, l’aumento della domanda degli smartphone 5G aiuterà l’incremento del mercato degli smartphone usati.

La ricerca proviene da Blancco Ltd, una società internazionale di sicurezza dei dati che fornisce soluzioni per la cancellazione dei dati. La società ha intervistato 5.000 consumatori globali e ha scoperto che il 68% di loro sarebbe disposto a scambiare i vecchi smartphone per passare al 5G.

Ciò è in linea con le previsioni precedenti, secondo le quali la prossima generazione di cellulari aumenterà i consumi. Da un paio d’anni, infatti, il mercato degli smartphone è in declino. Gli esperti ritengono che la mancanza di innovazioni entusiasmanti sia la causa principale. Tuttavia, poiché il 5G sbloccherà nuovi potenziali e molti di questi sostituiranno i loro telefoni nel 2020.

Secondo Blancco, il 51% degli utenti globali di smartphone stava aspettando il 5G per aggiornare i propri dispositivi. La società afferma che il 45% dei consumatori americani è rimasto più a lungo sui propri telefoni in previsione del cambio di connettività.

Sulla base dei risultati e del numero totale di utenti mobili globali, Blancco ritiene che il mercato degli smartphone usati registrerà 810 milioni di unità vendute.

Il mercato dell’usato

Al contrario, il mercato dell’usato sarà valutato 67 miliardi di dollari nel 2023. È ancora agli inizi, il che significa che produttori, telecomunicazioni e fornitori di servizi logistici di terze parti (3PL) possono tirare un sospiro di sollievo.

Secondo le stime, oltre un terzo dei consumatori globali non è a conoscenza del mercato degli smartphone usati mentre il 51% degli intervistati ha affermato che il credito che andrà all’acquisto di un nuovo telefono è un grande incentivo quando si accende il vecchio dispositivo. In media, i consumatori globali si aspettano di ottenere il 35% del prezzo di acquisto originale per il loro vecchio telefono.