Euronics amplia con le offerte “Extra Black Friday” le proposte del venerdì nero, che hanno preso il via lo scorso 12 novembre.



Sei giorni in cui Euronics offrirà sconti anche oltre il 50% su tutte le categorie merceologiche, per rispondere alle esigenze e ai desideri di tutti i suoi clienti con tanta convenienza su moltissimi prodotti: dai tv agli smartphone, dagli accessori ai grandi elettrodomestici, senza dimenticare il gaming, i PC e i piccoli elettrodomestici, oggi fra le categorie più desiderate e acquistate.

Tantissime le opportunità di risparmio, tutte raccolte nel volantino dedicato all’iniziativa, per un Black Friday “extra”, mirate al long weekend alle porte.



Inoltre, fino al 31 dicembre presso i punti vendita e l’e-shop Euronics è attivo anche il “Noteback”, il cash back differito per i clienti che acquistano un nuovo notebook. Chiunque acquisterà un modello con processore Intel da almeno 499 euro potrà ricevere un rimborso del 50% del suo valore se dopo un anno, ed entro 24 mesi, lo restituirà comprandone uno nuovo. Un’attività pensata dall’insegna per tutti coloro che vogliono rinnovare con regolarità il proprio computer portatile.

Per scoprire tutte le offerte del volantino Euronics Black Friday potete cliccare qui.