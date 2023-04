Il Google Pixel 8 sarà più compatto che mai grazie a uno schermo ridotto

Non c’è dubbio: la famiglia Google Pixel 8 è sicuramente una delle serie di smartphone più attese del momento. Abbiamo già visto il design dei modelli attraverso alcuni render, ma oggi siamo entrati in possesso di nuove informazioni: in particolare, notizie sulla misura dello schermo.

Caricando il tweet, l’utente accetta l’informativa sulla privacy di Twitter.

Scopri di più Carica il tweet Sblocca sempre i tweet di Twitter

In controcorrente rispetto a molta della concorrenza, infatti, Google ha deciso di rendere la serie Pixel 8 più compatta grazie all’utilizzo di uno schermo ridotto. Infatti il flagship base avrà dimensioni di 6,16″ invece dei 6,32″ della controparte di settima generazione. Il Pixel 8 Pro, invece, rimarrà a 6,7″. Tuttavia c’è da segnalare che tutti i display qui descritti saranno OLED.

Gli schermi di Pixel 8 cominceranno la loro produzione in maggio: questo coincide con rumor precedenti che hanno segnalato ottobre come data d’uscita dell’ultima fatica di Google. Con queste particolari dimensioni e specifiche da capogiro, questo telefono potrebbe spopolare fra gli amanti dei telefoni compatti.