Il mercato globale dei dispositivi indossabili crescerà del 5% nel 2024

Il mercato globale dei dispositivi indossabili è destinato a crescere del 5% (nelle spedizioni, quindi nel sell-in) nel corso del 2024, raggiungendo un totale di 194 milioni di unità. I dati emergono da una reente analisi di Canalys.

Le previsioni di mercato per il 2024

Nonostante un lieve calo dello 0,2% nel primo trimestre del 2024, il mercato dovrebbe riprendersi nel corso dell’anno, sostenuto da una ripresa della crescita degli smartwatch del 4% e dall’aumento continuo del segmento degli orologi entry level, in crescita del 10%. Tuttavia, il segmento delle band si ridurrà del 6% nel 2024.

“I dispositivi basic continuano a crescere in popolarità a livello globale, raggiungendo la loro quota di mercato più alta di sempre con il 48% nel primo trimestre, e una quota di spedizioni prevista del 46% per l’intero anno,” ha dichiarato Jack Leathem, analista di ricerca di Canalys.

Xiaomi e Huawei hanno registrato un altro trimestre di crescita dopo aver lanciato basic watch sempre più potenti e capaci di attrarre i consumatori attenti al prezzo, ottenendo rispettivamente una crescita del 37% e del 46% nel primo trimestre del 2024. “Con il progresso dell’esperienza utente, del monitoraggio e delle funzionalità smart degli orologi di base, sempre più consumatori optano per questi modelli accessibili per soddisfare la maggior parte delle loro esigenze. La maggiore durata della batteria degli orologi entry level è un grande richiamo per molti utenti. Tuttavia, nel lungo termine, questa crescita è destinata a essere superata dall’espansione degli smartwatch, che risponderanno a utilizzi più sofisticati man mano che la durata della batteria e la competitività dei costi miglioreranno” ha aggiunto Leathem.

Smartwatch: primo trimestre 2024

Le spedizioni di smartwatch hanno registrato un calo del 9% nel primo trimestre del 2024 ma dovrebbero riprendersi con una crescita prevista del 4% entro la fine dell’anno, grazie al lancio di dispositivi aggiornati nel secondo semestre.

“Questa tendenza di crescita riflette le aspettative dei consumatori in evoluzione che va oltre il semplice monitoraggio dei dati, con una domanda crescente di soluzioni focalizzate sulla salute e personalizzate. Aziende come Huawei, Zepp Health e Samsung stanno orientandosi verso i servizi software, integrando sensori avanzati, algoritmi e intelligenza artificiale per offrire funzioni più complete. Queste innovazioni mirano a migliorare l’esperienza utente e a consolidare i dispositivi indossabili come strumenti essenziali per la gestione futura della salute, contribuendo agli aumenti previsti nelle spedizioni di smartwatch durante l’anno,” ha dichiarato Cynthia Chen, responsabile della ricerca di Canalys.

Bundle e permuta

Gli attori del mercato dei dispositivi indossabili dovranno riconoscere l’importanza crescente delle offerte bundle e delle offerte di permuta (trade-in). La sensibilità al prezzo da parte della maggior parte dei consumatori ha guidato la popolarità degli orologi basic negli ultimi anni e offrire sconti aggressivi sulle permute per i dispositivi di nuova generazione può rendere i modelli di punta (spesso costosi) più accessibili, incoraggiando i consumatori a effettuare l’upgrade. Questa strategia, simile al bundling degli orologi di base, non solo aumenta le spedizioni ma favorisce anche la fedeltà all’ecosistema e la retention dei consumatori.

Gli smart ring

Nel frattempo, i produttori dovrebbero continuare a cercare casi d’uso innovativi espandendo i loro portafogli di modelli per includere smartwatch ultra-premium e smart ring. Lo sviluppo di smartwatch ultra-premium può migliorare l’immagine del brand, creare prodotti a margine più elevato e fornire una piattaforma per introdurre funzionalità premium che possono essere successivamente integrate in altri dispositivi di punta. Gli anelli smart rappresentano un’opportunità per differenziare i prodotti in un mercato sempre più omogeneo. Offrendo un’estensione premium agli smartwatch, gli anelli smart possono ulteriormente elevare l’esperienza del consumatore.