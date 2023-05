Il mistero dei Pixel surriscaldati è stato risolto da Google

Qualche giorno fa erano apparse tantissime segnalazioni di utenti che si lamentavano riguardo a surriscaldamenti anomali che avvenivano sui propri dispositivi Pixel. Il problema era sorto dopo un aggiornamento, ma anche facendo un downgrade del sistema questo non si riusciva a risolvere. Fortunatamente, sembra che la questione sia stata sistemata da Google.

Sarà infatti rilasciata oggi una patch che metterà fine una volta per tutte al fastidioso bug, risolvendo così i problemi alla batteria. Stando alle parole di Google il surriscaldamento colpiva tutti i dispositivi Android, e non solo i Pixel: tuttavia non sono state ricevute segnalazioni riguardo a questo. C’è anche un’altra domanda che sorge spontanea: da cosa era originato il problema?

Ancora una volta dobbiamo stare alle parole della grande G: è stato un cambiamento effettuato all’app di Google a causare i disagi. Sembra un po’ strano, dato che tutti i tentativi fatti dagli utenti per aggirare il problema non hanno avuto effetto: ma in fondo, l’importante è che tutto sia risolto. E così sembra esserlo: sentitevi dunque liberi di aggiornare tranquillamenti i vostri Pixel.