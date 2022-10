Il Pixel 8 Pro avrà il sensore per le impronte ultrasonico

I Pixel 7 e 7 Pro sono usciti soltanto questo mese, ma già a casa Google si pensa già alla versione successiva. Infatti, nascosto nel codice degli smartphone, ci sono riferimenti a dispositivi non ancora usciti. Fra questi, ce n’è uno conosciuto con nome in codice G10, che potrebbe essere un prototipo del Pixel 8 Pro.

In effetti, c’è chi ipotizza che G10 sia un’abbreviazione di “gepard”, ghepardo in tedesco. E il nome in codice del Pixel 7 Pro? “Cheetah”, che appunto vuol sempre dire ghepardo. Questo suggerisce anche che, al momento, il prototipo del Pixel 8 Pro non sia altro che una versione modificata del Pixel 7 Pro. E effettivamente, molte delle caratteristiche sembrano essere uguali, come l’aspetto e la dimensione.

C’è però una grande novità. Il sensore delle impronte è stato infatti sostituito con un nuovo sensore a ultrasuoni, molto più veloce di quello attuale. Effettivamente, la lentezza del lettore di impronte dei Pixel è un problema molto sentito, specialmente confrontati ad altri flagship, pertanto questo cambiamento non può non essere che positivo.

Come già detto, questo Pixel 8 Pro è ancora soltanto un prototipo, peraltro in fase di sviluppo molto arretrata. Per il momento non si sa quasi nulla e, probabilmente, ci vorrà ancora molto tempo prima che si scoprano altri dettagli.