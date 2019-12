Il prossimo smartphone pieghevole di Samsung sarà simile al RAZR nel design e nel prezzo

La categoria degli smartphone pieghevoli ha bisogno di un nuovo importante passo avanti che passa per il prezzo. Huawei e Samsung sono intenzionati a perfezionare i loro nuovi rivoluzionari design e, dopo Motorola, molte altre aziende potrebbero unirsi alla corsa.

Non sorprende che Samsung potrebbe aprire la strada di questa seconda fase di sviluppo con non una, ma ben due nuove versioni in uscita per il prossimo anno oltre ad un’espansione globale del Galaxy Fold di prima generazione che dovrebbe avvenire in pochi mesi.

Il Motorola Razr 2019 non è certo economico ma ha un prezzo inferiore rispetto ai suoi concorrenti e Samsung potrebbe intraprendere questa strada. Stando a quanto riportato da The Korea Herald, il secondo telefono pieghevole di Samsung verrà rilasciato a un prezzo inferiore ai mille euro.

La lista delle specifiche tecniche potrebbe essere ancora meno impressionante del Motorola Razr 2019 che include un processore Snapdragon 710, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Al contrario, il Galaxy Fold di quest’anno è arrivato con un processore Snapdragon 855 all’avanguardia oltre a 12 GB di Ram e 512GB di memoria interna.