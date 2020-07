Inversione a “U” per il governo britannico che, dopo le aperture a Huawei degli ultimi mesi, ha ora vietato agli operatori mobili del Paese di acquistare nuove apparecchiature Huawei 5G dopo il 31 dicembre e ha intimato di rimuovere l’infrastrututtura dell’azienda cinese dalle loro reti entro il 2027.

Si tratta di una svolta estrema, anche se non inaspettata, che segue le pressioni del governo americano delle ultime settimane verso tutti gli alleati europei, affinché prendano le distanze dal colosso di Shenzhen.



Il Segretario di Stato per il digitale, la cultura, i media e lo sport Oliver Dowden ha comunicato alla Camera dei Comuni la decisione che fa seguito alle sanzioni imposte da Washington, che da tempo sostiene che Huawei rappresenti una minaccia per la sicurezza nazionale. Fatto da sempre negato in modo fermo da Huawei.



Dowden ha affermato che tale misura potrebbe ritardare di un anno l’implementazione del 5G nel Paese. E ha aggiunto che il costo della decisione e le precedenti restrizioni annunciate contro Huawei all’inizio dell’anno, potrebbero ammontare a 2 miliardi di sterline.

“Non è stata una decisione facile, ma è quella giusta per le reti di telecomunicazioni del Regno Unito, per la nostra sicurezza nazionale e la nostra economia, sia adesso sia a lungo termine”, ha detto.



Poiché le sanzioni statunitensi riguardano solo le apparecchiature 5G, il governo è stato informato che non esiste alcuna giustificazione di sicurezza per la rimozione delle apparecchiature 2G, 3G e 4G fornite da Huawei. Così come non vi sarà alcun bando degli smartphone dell’azienda cinese.

La reazione di Huawei non si è fatta attendere ed è giunta per mezzo di una nota stampa: