Suunto Vertical ufficiale: mappatura integrata, GNSS multibanda e ricarica solare!

La finlandese Suunto ha annunciato il nuovo smartwatch Vertical oggi 9 maggio 2023, sette mesi dopo il rilascio del 9 Peak Pro. Dedicato a veri escursionisti e atleti, Vertical presenta un ampio schermo da 1,4 pollici con ricarica solare, GNSS multibanda e cartografia integrata, con una durata massima della batteria di 140 ore in attività.



Il design dell’orologio è più grande rispetto ai modelli precedenti, con una diagonale del display di 1,4 pollici. Il modello in titanio pesa 74 grammi, mentre quello in acciaio 86 grammi. Entrambi i modelli sono resistenti all’acqua fino a 100 metri di profondità. Il Vertical è dotato di GNSS L1 + L5 a doppia frequenza e può collegarsi contemporaneamente a 32 satelliti sui 5 sistemi satellitari disponibili, inclusi GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU e QZSS.





Inoltre, la cartografia integrata utilizza OpenStreetMap per fornire mappe dettagliate e aggiornate. Sono disponibili quattro modalità di batteria, tra cui la modalità performance e quella di resistenza, che offrono rispettivamente 60 ore di attività per la versione in acciaio e 85 ore per quella in titanio. La versione con ricarica solare in titanio ha un’autonomia fino a 60 giorni di utilizzo quotidiano.



Suunto Vertical sarà disponibile per il pre-ordine dal 9 maggio 2023 e in vendita dal 16 maggio 2023 al prezzo di 599 euro per la versione in acciaio e 799 euro per quella in titanio.